अब खुलेंगी डॉग लवर्स की आंखें! चाटते ही मासूम बच्चे की चली गई जान, यूपी के बदायूं में दिखा जंगली कुत्तों का आतंक

Budaun News: कुत्तों के काटने और चाटने दोनों से रेबीज का खतरा हो सकता है। उत्तर-प्रदेश के बदायूं के सहसवान क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां बच्चे को चोट लगने पर आवारा कुत्ते ने उसके घाव पर चाट लिया। इस घटना के एक महीने के बाद बच्चे में रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगें तो परिवार ने बच्चे को लेकर सीएचसी पहुंचे। फिर उसकी हालत वहीं और भी ज्यादा बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परवार का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है।

लापरवाही ने ले ली बच्चे की जान

दरअसल सहसवान क्षेत्र के गांव सुजातगंज बेला के रहने वाले अनीस के दो साल के बेटे अदनान को एक महीने पहले खेलते हुए चोट लग गई थी। जिसके बाद उसका खून बहने लगा था। इसी दौरान पास में बैठे कुत्ते ने उसका घाव चाट लिया। परिवारवालों ने इस घटना को अनदेखा कर दिया। लेकिन बीते शनिवार को बच्ते में रेबीज के लक्षण दिखाई देने लगे। वह पानी के डर से दूर भागने लगा। हालत बिगड़ने के बाद रविवार को परिवार उसे रविवार को इलाज को सीएचसी ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।

गांव में दहशत का माहौल

इस घटना ने पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक, परिजनों को रेबीज की जानकारी हो जाती तो शायद रेबीज का टीका लगवाकर बच्चे का जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद पूरा गांव सतर्क हो गया है। पूरे गांव में भय का माहौल है। परिजनों ने घटना को मामूली समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन लापरवाही का नतीजा बच्चे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेटे की मौत से परिवार में दुख में लिप्त हो गया है और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

चिकित्साधीक्षक ने दी जानकारी

सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डॉ. प्रशांत त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि- यह घटना इस बात की चेतावनी है कि कुत्ते का काटना ही नहीं बल्कि केवल घाव को चाटने से भी रेबीज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। यदि किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले या घाव को चाट ले, तो सबसे पहले तुरंत जाकर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी है। छोटी से लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।

