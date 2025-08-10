UP Shamli Murder Case: पहले चाकू से किया वार फिर चलाई गोलियां…हत्यारिन मैफरीन ने ‘भाई’ के प्यार में लांघ दी सीमाएं, शामली का ये मामला जान भूल जाएंगे सोनम-मुस्कान वाला कांड

UP Shamli Murder Case: यूपी के शामली से एक बार फिर पति-पत्नी के रिश्ते को शमर्सार करने वाली घटना सामने आई है। जिसे सुनकर आपका दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, एक पत्‍नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घात उतार दिया। अब जांच में खौफनाक साजिश को लेकर खुलासे हो रहे हैं। एक और शादी का भयानक अंजाम। एक बार फिर पत्नी ही अपने पति के खून की प्यासी बन गई। इस बार मामला यूपी के शामली जिले का है। मैफरीन अपने ही मौसेरे भाई के इश्क में इस कदर पागल हुई कि उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली, अपने प्रेमी के साथ मिलकर फर्नीचर का काम करने वाले अपने पति शाहनवाज की बेरहमी से दिन दहाड़े हत्या करवा दी।

पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस पूरे मामले में पुलिस ने मैफरीन, उसके प्रेमी तसव्वुर समेत तीन आरोपियों को पकड़ लिया है, अब जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक, मैफरीन और तसव्वुर ने पूरी साजिश की प्लानिंग की हुई थी। नियम से कोडवर्ड भी तैयार थे ताकि हर कदम की जानकारी मिलती रहे और किसी को खबर भी न हो। गुरुवार सुबह मैफरीन अपने पति के साथ बाइक पर शादी समारोह में भाग लेने के लिए निकली और फिर शुरू हुआ कोडवर्ड साजिश को अंजाम देने का काम।

कैसे हुई कोडवर्ड की साजिश तैयार?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों ने मिलकर कोडवर्ड की पूरी लिस्ट तैयार की, ये कोडवर्ड लोकेशन देने के लिए थी। ‘मंजिल आने वाली है’, मतलब वारदात के लिए तय जगह खुरगान रोड आने वाला है, ‘बस थोड़ा इंतजार करो’ यानी खुरगान रोड पहुंचने वाले हैं। ‘पुल पार करना है’, कोडवर्ड का मतलब था कि बाइक के पीछे ही रहो। इन्हीं कोडवर्ड के सहारे पूरी प्लानिंग बिल्कुल सही ढंग से आगे बढ़ रही थी। खुरगान रोड पर तसव्वुर और उसके साथियों ने बाइक को टक्कर मारी। फिर हमला कर दिया। शाहनवाज पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए, फिर उससे मन नहीं भरा तो गोली भी ठोक दी।

पिटाई का बदला हत्या

पुलिस की पूछताछ में एक और बात सामने आई है, तीन दिन पहले ही शाहनवाज ने मैफरीन को तसव्वुर के साथ फोन पर बात करते देख लिया था। इसके बाद शाहनवाज ने उस पर हाथ भी उठाया। बस इसके बाद मैफरीन और उसके प्रेमी ने हत्या की साजिश रच डाली। पिटाई के बाद अपने प्रेमी से फोन पर मैफरीन ने जो कहा, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वह बोली, ‘बस पति को खत्म करना है।’

बार-बार बेहोशी का ढोंग पड़ा भारी

कोडवर्ड साजिश का अगला हिस्सा था कि हत्या के बाद खुद मैफरीन ही पुलिस को कॉल करेगी और लूटपाट की कहानी बनाएगी। फिर अस्पताल में जब भी पुलिस ने मैफरीन का बयान लेने की कोशिश की, वो बार-बार बेहोश होने का ढोंग करने लगती, बस यहीं पर पुलिस का माथा ठनक गया, क्योंकि जब भी उससे कुछ पूछा जाए, वो बेहोश होकर बयान देने से बचने लगी।