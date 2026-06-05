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UP Property Registration Rules: अब नहीं चलेगी हेराफेरी! इस चीज के बिना नहीं होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, नए नियम लागू

UP Property Registration Rules Changed: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी राज्य सरकार के साथ शेयर की जिससे हलचल मच गई. नतीजतन इस महीने से हर रजिस्ट्रेशन के लिए PAN और आधार डिटेल्स जरूरी कर दी गईं. अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे यह पक्का हो सके कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद बैनामा की कॉपी सीधे संबंधित डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दी जाए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 3:57:47 PM IST

यूपी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियम बदले
यूपी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियम बदले


UP Property Registration Rules Changed: ज़मीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त के दौरान होने वाली हेराफेरी अब नहीं हो पाएगी. सब कुछ डिजिटल होने से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव हो रहे हैं. रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही कॉपी अपने आप दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगी. डिजिटल प्रोसेस से अब बैनामा से जुड़े फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तुरंत एक्शन लेने और सरकार को दी गई जानकारी के बाद रजिस्ट्री प्रोसेस में बदलाव हो रहे हैं. चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई मीटिंग के बाद ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जाएगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही बैनामा की कॉपी संबंधित डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी, जिससे नाम ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा. सूत्रों से पता चला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों की एक दिन पहले चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी. इस मीटिंग में कई अहम बदलावों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था.

हर रजिस्ट्रेशन के लिए PAN और आधार डिटेल्स जरूरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जानकारी राज्य सरकार के साथ शेयर की जिससे हलचल मच गई. नतीजतन इस महीने से हर रजिस्ट्रेशन के लिए PAN और आधार डिटेल्स जरूरी कर दी गईं. अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे यह पक्का हो सके कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद बैनामा की कॉपी सीधे संबंधित डिपार्टमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दी जाए. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ओनरशिप वेरिफिकेशन के बाद ही होगा जिससे विवादित ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी. ध्यान रहे कि वकीलों की मदद लेने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड में आधार कार्ड के आखिरी चार डिजिट ही दर्ज किए जाएं ताकि जालसाज आधार नंबर हासिल न कर सकें.

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हुईं थी कई गड़बड़ियां

इसके अलावा मैप प्रोजेक्ट के तहत हर जमीन के प्लॉट को एक यूनिक प्रॉपर्टी ID से जोड़ने का इंतज़ाम किया जा रहा है. इस साल की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के 10 से ज़्यादा ज़िलों में बिना PAN कार्ड डिटेल्स दिए कीमती जमीन बेचे जाने के मामले पकड़े थे. जांच में पता चला कि करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी, जिनकी कीमत 30 लाख रुपये से ज़्यादा थी, बिना PAN कार्ड डिटेल्स दिए बेच दी गईं. 55 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बिना सही डिटेल्स दिए बेच दी गईं. सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां आगरा और कानपुर डिवीज़न में पाई गईं.

PAN की जगह फॉर्म 16 का इस्तेमाल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में कानपुर और आगरा डिवीज़न के ज़िलों में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं. रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने उन प्रॉपर्टीज़ की भी सेल्स बैनामा कर दी थीं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED या CBI ने अटैच किया था. बैनामा करने के लिए PAN की जगह फॉर्म 16 का इस्तेमाल किया गया था. हैरानी की बात है कि ज़्यादातर मामलों में Form 16 की पूरी जानकारी नहीं थी.

गवाहों के बयान के बाद होगी रजिस्ट्री

मोहनलालगंज धोखाधड़ी और जालसाजी रोकने के लिए मोहनलालगंज रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब बेचने वाले और खरीदने वाले के साथ-साथ गवाहों के बयान लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए जाएंगे. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक नोटिस लगाया गया है, जिसमें वकीलों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा.

कुछ दिन पहले जब सब-रजिस्ट्रार विभा द्विवेदी तिवारी ने मोहनलालगंज का चार्ज संभाला तो उन्होंने पाया कि लोग बिना साइन के रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ला रहे थे. जमीन बेचने वाली डेवलपर कंपनी की तरफ से ज़मीन बेचने वालों के बयान नहीं हो रहे थे. इसके बाद सब-रजिस्ट्रार ने खरीदार, बेचने वाले और गवाहों के रजिस्ट्री पर साइन करने और उनके बयान दर्ज करने के बाद ही रजिस्ट्री करने के निर्देश जारी किए हैं.

इसके अलावा रजिस्ट्री ऑफिस में आधार वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है. इसलिए, सब-रजिस्ट्रार ने यह पक्का करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि आधार वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाए. उन्होंने पूरे प्रोसेस में वकीलों की मदद लेने की भी रिक्वेस्ट की है और सलाह दी है कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड में आधार कार्ड के सिर्फ़ आखिरी चार डिजिट ही शामिल किए जाएं ताकि धोखेबाज़ों को आधार नंबर हासिल करने से रोका जा सके.

Tags: Property Registration RulesUP
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