UP Power Crisis: यूपी में बिजली काटी तो चली जाएगी नौकरी? सीधे सीएम करेंगे मीटिंग; डर में बिजली विभाग के अफसर

UP Power Crisis: उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के MD मयूर माहेश्वरी ने दो लोगों को सस्पेंड कर दिया है. गाजियाबाद के ट्रांसमिशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को सस्पेंड किया गया है. ट्रांसमिशन वेस्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को मेरठ हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है. मेरठ के ट्रांसमिशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. बार-बार बिजली कटौती से परेशान लोग अलग-अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पावर स्टेशनों का घेराव कर रहे हैं.

सीएम योगी भी राज्य में बिजली कटौती को लेकर कड़ा रुख अपना रहे हैं. वह कल सुबह 10:30 बजे बिजली संकट को लेकर एक बड़ी रिव्यू मीटिंग करेंगे. मीटिंग में उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बिजली सप्लाई पर चर्चा होगी. वह फॉल्ट, ट्रिपिंग और अधिकारियों की जवाबदेही पर भी चर्चा करेंगे.

कार्रवाई क्यों की गई?

दरअसल, हाल के दिनों में मेरठ इलाके में 132 kV ट्रांसमिशन लाइनों में अक्सर टेक्निकल खराबी पाई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 19 मई 2026 को 132 kV मोदीनगर-2 कंकरखेड़ा लाइन ट्रिप हो गई, जिससे टावर 33 और 34 के बीच कंडक्टर टूट गया. अगले दिन, 20 मई को 132 kV मोदीनगर-2 बेदवापुर लाइन भी ट्रिप हो गई. इस दौरान टावर 8 और 9 के बीच मिड-स्पैन जॉइंट पर कंडक्टर टूट गया और टावर का ऊपरी हिस्सा डैमेज हो गया. कई और जगहों पर भी ऐसी ही खराबी की खबर मिली है, जिस पर कार्रवाई की गई है. माना जा रहा है कि और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

CM करेंगे रिव्यू मीटिंग

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अलग-अलग जिलों में हो रही बिजली कटौती पर कड़ा रुख अपनाया है. CM योगी कल, रविवार को बिजली विभाग के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे. मीटिंग में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. मीटिंग में बिजली सप्लाई पर चर्चा होगी और इस समस्या को हल करने के लिए विभाग के अधिकारियों से भी बात होगी.