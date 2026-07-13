यूपी में आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल?  जारी हुए नए रेट, जानिए आपके शहर का ताजा भाव

Up petrol diesel price today 13 july 2026: महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए ईंधन की कीमतें सबसे अहम सूचनाओं में शामिल हो चुकी हैं. घर से निकलने से पहले वाहन में ईंधन भरवाने की योजना हो या महीने का बजट तैयार करना हो, पेट्रोल और डीजल के दाम हर परिवार को प्रभावित करते हैं. इसी कड़ी में तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में ईंधन की नई कीमतें सामने आ गई हैं. ऐसे में वाहन चालकों के लिए यह जानना जरूरी है कि आज उनके शहर में पेट्रोल और डीजल किस भाव पर बिक रहा है.
यूपी के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट
तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं-
|शहर
|पेट्रोल (रुपये/लीटर)
|डीजल (रुपये/लीटर)
|लखनऊ
|₹101.86
|₹95.36
|कानपुर
|₹101.56
|₹95.06
|प्रयागराज
|₹101.96
|₹95.46
|नोएडा
|₹101.96
|₹95.44
|वाराणसी
|₹101.96
|₹95.53
|गोरखपुर
|₹102.13
|₹95.62
|मेरठ
|₹101.99
|₹95.46
|अलीगढ़
|₹101.18
|₹95.38
|आगरा
|₹101.66
|₹95.14
इन आंकड़ों से साफ है कि गोरखपुर में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है, जबकि अलीगढ़ में इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम है.
15 मई के बाद क्यों बढ़े ईंधन के दाम?
देश में 15 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. उस दौरान पेट्रोल तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल भी तीन रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था. इसके बाद भी कई मौकों पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका असर आम उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र पर पड़ा.
कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों पर भारी दबाव बना हुआ है. उन्होंने बताया था कि कच्चे तेल की कीमतें पहले जहां 64 से 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, वहीं बाद में यह बढ़कर करीब 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं. इस बढ़ोतरी ने कंपनियों की लागत को काफी प्रभावित किया है.
ऑयल कंपनियों को हो रहा भारी नुकसान
पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक अंडर रिकवरी के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है. अनुमान है कि यह अंडर रिकवरी करीब 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर घरेलू ईंधन कीमतों पर भी दिखाई देता है.
भारत की ईंधन नीति पर क्या बोले पेट्रोलियम मंत्री?
हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा है जहां 2022 के बाद लंबे समय तक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई. हालांकि हाल के महीनों में वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है.
वाहन चालकों के लिए क्यों जरूरी है रोज रेट चेक करना?
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले छोटे बदलाव भी लंबे समय में वाहन मालिकों के खर्च पर असर डालते हैं. खासकर व्यावसायिक वाहन संचालकों, टैक्सी चालकों और रोज लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए ताजा रेट जानना जरूरी माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन कीमतों पर नजर रखने से लोग अपने मासिक खर्च का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं.