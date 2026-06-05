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UP Panchayat Elections 2026 Kab Honge: कब होगा यूपी में पंचायत चुनाव? इलाहबाद कोर्ट ने देरी पर दिखाई सख्ती

UP Panchayat Elections 2026 Kab Honge: उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों का पांच वर्षीय कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया है और तब तक मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया है. इसी पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने सख्ति दिखाई है

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 5, 2026 1:51:02 PM IST

UP Panchayat Elections 2026 Kab Honge: कब होगा यूपी में पंचायत चुनाव? इलाहबाद कोर्ट ने देरी पर दिखाई सख्ती


UP Panchayat Elections 2026 Kab Honge: उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों का पांच वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है. हालांकि, नए पंचायत चुनाव संपन्न होने तक राज्य सरकार ने मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी है. सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है.

ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की. जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कराने की संभावित समयसीमा क्या है और चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं.

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 10 जुलाई को पेश होगी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी आयोग) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी उसी दिन पंचायत चुनाव की संभावित तारीखों की जानकारी देने को कहा गया है. अदालत ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया को फालतू में टाला नहीं जा सकता.

 याचिकाकर्ता ने उठाया कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा

याचिकाकर्ता ओमप्रकाश प्रजापति की ओर से अदालत में दलील दी गई कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यकाल केवल पांच साल का होता है. ऐसे में चुनाव कराए बिना प्रधानों को प्रशासक बनाना उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसा है, जो कानून की मंशा के विपरीत है.

 सरकार की दलील पर कोर्ट ने जताई असहमति

सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में तीन से छह महीने का समय लग सकता है. लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और आयोग से रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से ये भी कहा गया कि अतीत में जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे, तब एडीओ पंचायत या बीडीओ जैसे अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. साल 2000 और 2021 में भी ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी. इस बार सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मॉडल का हवाला देते हुए ग्राम प्रधानों को ही प्रशासनिक जिम्मेदारी देने का फैसला किया है.

  

Tags: UP Panchayat elections 2026UP Panchayat Elections 2026 dateUP Panchayat Elections 2026 Kab Honge
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