UP News: रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, इन तीन दिन यूपी रोडवेज और सिटी बसों में महिलाओं को मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा, जान लें तारीख

Free Travel For Women In UP : रक्षाबंधन से पहले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। असल में यूपी सरकार ने 8 अगस्त को सुबह 6 बजे से 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक यूपी रोडवेज़ और सिटी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा की सुविधा दे रही है। इस वार्षिक पहल का उद्देश्य इस अवसर पर अपने भाई-बहनों से मिलने जाने वाली महिलाओं के लिए सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करना है।

इसमें अखिल भारतीय परमिट वाली बसों को छोड़कर सभी गैर-एसी और गैर-वोल्वो बसें शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजियाबाद जैसे ज़्यादा मांग वाले शहरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बसें तैनात की जाएंगी।

#WATCH | Moradabad | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, “…On the occassion of Raksha Bandhan, women can travel for free in state-run buses from 8-10 August. Krishna Janamashthami will be celebrated under the limits of every police station.” pic.twitter.com/4KK7bQEvmF

— ANI (@ANI) August 6, 2025