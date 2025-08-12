Home > देश > Uttar Pradesh News: SSB के जवानों और बच्चों ने निकाला हर घर तिरंगा यात्रा, पूरा लखनऊ नारों से गूंज उठा…

Uttar Pradesh News: SSB के जवानों और बच्चों ने निकाला हर घर तिरंगा यात्रा, पूरा लखनऊ नारों से गूंज उठा…

Uttar Pradesh: लखनऊ के मोहनलालगंज में बच्चों और जवानों ने हर घर तिरंगा यात्रा निकली। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जज़्बा हर एक में दिखाई दे रहा है। मोहनलालगंज में सशस्त्र सीमा बल चतुर्थ वाहिनी और स्कूली बच्चों ने मिलकर हर घर तिरंगा यात्रा के तहत साइकिल रैली निकाली, जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून साफ झलक रहा था।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 12:36:46 IST

जय शुक्ला की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: लखनऊ के मोहनलालगंज में बच्चों और जवानों ने हर घर तिरंगा यात्रा निकली। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जज़्बा हर एक में दिखाई दे रहा है। मोहनलालगंज में सशस्त्र सीमा बल चतुर्थ वाहिनी और स्कूली बच्चों ने मिलकर हर घर तिरंगा यात्रा के तहत साइकिल रैली निकाली, जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून साफ झलक रहा था। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी लखनऊ के अलग-अलग हिस्सों में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मोहनलालगंज में सशस्त्र सीमा बल (SSB) चतुर्थ वाहिनी के जवान और इलाके के विभिन्न स्कूलों के बच्चे एक साथ सड़क पर उतरे। हाथों में तिरंगा और चेहरे पर देशभक्ति का गर्व लिए, सभी ने संयुक्त रूप से साइकिल रैली निकाली।

नारों से पूरा माहौल गूंज उठा
 

रैली की शुरुआत नवीन पब्लिक स्कूल से हुई और यह पूरे मोहनलालगंज कस्बे में भ्रमण करती रही। बच्चे और जवान दोनों पूरे जोश और उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए।
रैली के दौरान “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम” और “जय हिंद” के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। आयोजन का मकसद न केवल स्वतंत्रता दिवस का स्वागत करना था, बल्कि लोगों को यह संदेश देना भी था कि, देश की आज़ादी की कीमत को याद रखना और उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आयोजकों ने बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आम लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना और देश के प्रति एकजुटता दिखाना है।

स्थानीय लोगों में भी उत्साह

स्थानीय निवासियों ने भी इस रैली का स्वागत किया और जगह-जगह तिरंगा लहराकर और फूल बरसाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। स्कूलों के शिक्षकों ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में देशभक्ति की भावना को बचपन से ही मजबूत करते हैं।

