UP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प “विरासत और विकास”,जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी

शाहजहांपुर से कु.शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट

UP News: शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के बाद यहां धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद परशुरामपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम के भव्य मंदिर में दर्शन-पूजन कर नगरवासियों के साथ इस ऐतिहासिक पल को साझा किया।

नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की तुरंत स्वीकृति

मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हमेशा से जनता की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करती रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी।

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में परशुरामपुरी एक बड़ा कदम

जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प “विरासत और विकास” है और उसी के तहत देशभर में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान दिलाई जा रही है। परशुरामपुरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो न केवल स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक बनेगा बल्कि यह क्षेत्र आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बनेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परशुरामपुरी का भव्य नव-निर्माण होगा और यहां की आस्था को नए आयाम मिलेंगे। यह स्थान परशुराम भक्तों के लिए एक बड़ा तीर्थस्थल बनेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में परशुरामपुरी के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजनाएं तैयार करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष धन्यवाद

कार्यक्रम के दौरान जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से ही आज जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से पहचान मिली है।

इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, साधु-संत और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगरवासियों ने ढोल-नगाड़ों और जयकारों के साथ केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। लोगों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि परशुरामपुरी का नाम न केवल उनकी धार्मिक भावनाओं को सम्मान देता है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गौरव का विषय रहेगा।

केंद्रीय मंत्री के आगमन से नगर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। परशुरामपुरी अब आस्था और विश्वास का एक नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।