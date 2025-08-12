UP NEWS(हांथियों ने खूब उड़ाई दावत,हांथियों के लिए भोजन का किया गया विशेष प्रबंध)

लखीमपुर खीरी से अभिषेक गुप्ता कि रिपोर्ट

हांथियों ने खूब उड़ाई दावत,हांथियों के लिए भोजन का किया गया विशेष प्रबंध, गज गौरव सम्मान से इरसाद अली महावत को किया गया सम्मानित,

UP News: अंतराष्ट्रीय हांथी दिवस के अवसर पर विभिन्न रेंजों में आयोजित किए गए जागरुकता कार्यक्रम एवं गोष्ठियाँ

दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया खीरी बेशकीमती वृक्षों से परिपूर्ण होने के साथ-साथ वन्य जीवों का भी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां की भौगोलिक स्थितियों गैण्डों के पुर्नवास स्थिति के कारण 25 राजकीय हांथी का भी प्रबंध है। इन राजकीय हांथियों की देखरेख में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले इरसाद महावत को व्याघ्र एवं हाथी परियोजना प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार की ओर से कोयंबटूर तमिलनाडु में गज गौरव सम्मान” से सम्मानित किया गया।

दुधवा टाइगर रिजर्व की संवेदनशीलता, यहां की भौगोलिक, जलवायु स्थितियों के कारण अधिकारियों कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है, जिनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के निर्देशन में भरत सिंह, अधीक्षक, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पलिया-खीरी द्वारा आयोजित कराया जा रहा है स्वास्थ्य परीक्षण का शुभारंभ दिनांक 14 अगस्त से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य परीक्षण का 14 अगस्त से हुआ शुभारंभ

दुधवा टाइगर रिजर्व में मानसून पेट्रोलिंग का बेहतर कार्य करने वाले, पर्यटन, गैण्डा मानीटरिंग एवं मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेस्क्यू आपरेशन को अंजाम देने वाले राजकीय हांथियों का स्वास्थ्य परीक्षण अति आवश्यक है। इस हेतु राजकीय हांथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी आज दक्षिण सोनारीपुर रेंज में आयोजित किया गया, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण उप निदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया-खीरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, दक्षिण सोनारीपुर रेंज, रोहित रवि, विश्व प्रकृति निधि भारत आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में वन्य जीव पशु चिकित्सक डॉ० मोहम्मद तलहा द्वारा किया गया, जिनका सहयोग संदीप कुमार फार्मासिस्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजकीय हाथियों हेतु आवश्यक औषधियों का महावत व चाराकटरों को वितरण किया गया।

राजकीय हाथियों का वैसे तो मुख्य आहार जंगल में सुलभ घास-फूस एवं वनस्पतियों ही है, परंतु समयानुसार वातानुकूलन की दृष्टि से इनके लिए विशेष भोजन प्रबंध किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दक्षिण सोनारीपुर रेंज के सलूकापुर में हांथियों के लिए विशेष भोजन प्रबंध किया गया। राजकीय हांथियों को विशेष व्यंजन, गुड़, चना, गन्ना, लौकी, कददू खीरा आदि स्वयं जगदीश आर०, उपनिदेशक, दुधवा टाइगर रिजर्व, प्रभाग, पलिया खीरी, एवं सुरेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी दक्षिण सोनारीपुर व अन्य द्वारा खिलाया गया।

अंतराष्ट्रीय हांथी दिवस के अवसर पर दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया-खीरी की विभिन्न रेंजों में जागरुकता कार्यक्रम एवं गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। गोष्ठी एवं जागरुकता कार्यक्रम में पृथ्वी के सबसे बड़े चौपाए की गतिविधियों एवं शैली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों प्रदान की गई।