5252वें श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा में छाई रौनक…सुबह से ही मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, ठाकुर जी की पूजा में डूबा पूरा देश

Janmashtami 2025 : जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 16 अगस्त की मध्य रात 12:00 बजे मथुरा के हर घर और मंदिर में कान्हा जी का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 16, 2025 09:08:00 IST

Janmashtami 2025 : आज 16 अगस्त को पूरे देश में बड़ी धूम-धाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा के मंदिरों की रौनक देखने लायक है। कान्हा की नगरी मथुरा में मंदिरों से लेकर घर-घर में भी कन्हैया का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कान्हा और राधा की प्रतिमाओं का बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। आज कान्हा जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मथुरा, वृंदावन के हर घर में कान्हा जी के जन्म की तैयारियां चल रही है। 

लोगों में  जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मथुरा के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है।16 अगस्त की मध्य रात 12:00 बजे मथुरा के हर घर और मंदिर में कान्हा जी का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर परिसर के भागवत भवन में इस बार सिंदूर पुष्प बांग्ला में विराजमान होकर होकर कान्हा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद चांदी के सूप में अभिषेक कराया जाएगा। फिर कान्हा जी का सोने चांदी से जड़ित कामधेनु की प्रतिमा से दुग्धाभिषेक भी किया जाएगा।

आज लड्डू गोपाल की सेवा छोटे रूप में की जाती है। सभी त्यौहार जैसे होली-दिवाली जन्माष्टमी-रक्षाबंधन सभी कान्हा जी के सामने कराए जाते हैं। ताकि उन्हें त्यौहारों के आनंद के साथ-साथ प्रकृति का एहसास भी हो सके। 

  • सुबह मंगला आरती आयोजित होगी.
  • मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम 
  • रात 11:00 बजे गणपति नवग्रह की स्थापना
  • रात 11:55 पर सहस्त्र चरण
  • रात 11:59 पर पट बंद होंगे.
  • रात 12:00 बजे आरती होगी.
  • 12:10 महाअभिषेक 
  • रजत पुष्प कमल में विराजमन कर कान्हा का अभिषेक
  • श्रृंगार आरती होगी
  • श्येन आरती होगी

  • आज 5 हजार से अधिर मंदिरों में कान्हा का जन्म होगा। 
  • कृष्ण और राधा की रासलीलाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी
  • लीला मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

