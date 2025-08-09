मदरसे को बना डाला आशिकी का अड्डा, धर्म नहीं…टीचर पढ़ा रहा था प्रेम का पाठ, फिर लड़की को लेकर हुआ फरार

UP News: अंबेडकर नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सुन कर देगा। दरअसल यहाँ एक मदरसे में शिक्षा देने की जगह टीचर अपनी ही छात्रा से दिल लगा बैठा, इसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। मदरसे में पढ़ते हुए प्यार में पड़ी एक लड़की एक मदरसे के शिक्षक के साथ भाग गई। परिजनों ने शिक्षक पर दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर अपहरण करने का सीधा-सीधा आरोप लगाया। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महज 24 घंटे के अंदर प्यार और अपहरण का खुलासा कर दिया।

पिता ने लगाया किडनेपिंग का आरोप

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मामला अंबेडकरनगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का है। वहीँ गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि चार पहिया वाहन सवार कुछ युवक तमंचे के बल पर एक युवती का अपहरण कर ले गए हैं। दिनदहाड़े अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi

24 घंटे में पकड़ा कपल को

अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने जाँच शुरू की तो एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले लड़की के मोबाइल की डिटेल्स खंगालीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल देखकर पुलिस को शक हुआ और उसने अपनी जाँच तेज़ कर दी। पुलिस को लगा कि पूरा मामला प्रेम-प्रसंग का है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर अपनी जाँच आगे बढ़ाई और सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया।

जानिए पूरा मामला

पुलिस की जाँच में पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ लड़की भागी थी, वह एक मदरसे में शिक्षक है। आरोपी निशार खान संत कबीर नगर जिले का रहने वाला है और अंबेडकर नगर में मदरसे में शिक्षक था। लड़की भी उसी मदरसे में पढ़ती थी। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हो गया। मदरसे के बाद निशार लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाता था। दोनों आपसी सहमति से भागे थे। लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।