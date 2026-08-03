Home > देश > Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा

Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा

Up Kanwar Yatra 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. इसके लिए एक डिटेल्ड प्रोग्राम जारी कर दिया गया है. सरकार का मकसद शिव भक्तों का सम्मान करना और यात्रा को और यादगार बनाना है.

By: Divyanshi Singh | Published: August 3, 2026 10:47:09 PM IST

कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल
कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल


Up Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश सरकार इस साल सावन कांवड़ यात्रा को शानदार, सुरक्षित और पवित्र बनाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. इसके लिए एक डिटेल्ड प्रोग्राम जारी कर दिया गया है. सरकार का मकसद शिव भक्तों का सम्मान करना और यात्रा को और यादगार बनाना है.

पहले दिन चार जिलों में बरसाए जाएंगे फूल 

जारी प्रोग्राम के मुताबिक, 9 अगस्त को सुबह लखनऊ से बागपत के लिए हेलीकॉप्टर रवाना होंगे. बागपत में सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे. इसके बाद सहारनपुर में सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक भक्तों का फूलों से स्वागत किया जाएगा. मुजफ्फरनगर में दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक और मेरठ में दोपहर 3:45 बजे से शाम 4:30 बजे तक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. पहले दिन हेलीकॉप्टर की कुल उड़ान का समय लगभग 6 घंटे 10 मिनट होगा.

You Might Be Interested In

दूसरे दिन तीन जिलों में स्वागत

10 अगस्त को हेलीकॉप्टर मेरठ से उड़ान भरेगा और सुबह 8:30 बजे से 9:15 बजे तक गाजियाबाद में भक्तों पर फूल बरसाएगा. इसके बाद यह सुबह 9:45 बजे से 10:30 बजे तक हापुड़ में और सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक बुलंदशहर में भक्तों पर फूलों से स्वागत करेगा. सभी कार्यक्रम पूरे होने के बाद हेलीकॉप्टर दोपहर 12:30 बजे बुलंदशहर से लखनऊ लौटेगा.

पूरा अभियान लगभग 10 घंटे चलेगा

सरकार के शेड्यूल के अनुसार, दो दिनों में हेलीकॉप्टर की कुल उड़ान का समय 9 घंटे 55 मिनट तय किया गया है. पहले दिन हेलीकॉप्टर 6 घंटे 10 मिनट तक उड़ान भरेगा और दूसरे दिन यह अलग-अलग जिलों में भक्तों पर फूल बरसाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और दूसरे इंतज़ाम किए हैं, साथ ही भक्तों के सम्मान में फूलों की बारिश भी की है. सरकार का कहना है कि इस पहल से शिव भक्तों का उत्साह बढ़ेगा और यह पक्का होगा कि कांवड़ यात्रा ज़्यादा श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई जाए.

Tags: Up Kanwar Yatra 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा
Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा
Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा
Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा