Up Kanwar Yatra 2026: हेलिकॉप्टर से बरसेंगे फूल, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान; जानें कब और कहां होगी पुष्पवर्षा

Up Kanwar Yatra 2026: उत्तर प्रदेश सरकार इस साल सावन कांवड़ यात्रा को शानदार, सुरक्षित और पवित्र बनाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. इसके लिए एक डिटेल्ड प्रोग्राम जारी कर दिया गया है. सरकार का मकसद शिव भक्तों का सम्मान करना और यात्रा को और यादगार बनाना है.

पहले दिन चार जिलों में बरसाए जाएंगे फूल

जारी प्रोग्राम के मुताबिक, 9 अगस्त को सुबह लखनऊ से बागपत के लिए हेलीकॉप्टर रवाना होंगे. बागपत में सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे. इसके बाद सहारनपुर में सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक भक्तों का फूलों से स्वागत किया जाएगा. मुजफ्फरनगर में दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक और मेरठ में दोपहर 3:45 बजे से शाम 4:30 बजे तक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे. पहले दिन हेलीकॉप्टर की कुल उड़ान का समय लगभग 6 घंटे 10 मिनट होगा.

दूसरे दिन तीन जिलों में स्वागत

10 अगस्त को हेलीकॉप्टर मेरठ से उड़ान भरेगा और सुबह 8:30 बजे से 9:15 बजे तक गाजियाबाद में भक्तों पर फूल बरसाएगा. इसके बाद यह सुबह 9:45 बजे से 10:30 बजे तक हापुड़ में और सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक बुलंदशहर में भक्तों पर फूलों से स्वागत करेगा. सभी कार्यक्रम पूरे होने के बाद हेलीकॉप्टर दोपहर 12:30 बजे बुलंदशहर से लखनऊ लौटेगा.

पूरा अभियान लगभग 10 घंटे चलेगा

सरकार के शेड्यूल के अनुसार, दो दिनों में हेलीकॉप्टर की कुल उड़ान का समय 9 घंटे 55 मिनट तय किया गया है. पहले दिन हेलीकॉप्टर 6 घंटे 10 मिनट तक उड़ान भरेगा और दूसरे दिन यह अलग-अलग जिलों में भक्तों पर फूल बरसाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और दूसरे इंतज़ाम किए हैं, साथ ही भक्तों के सम्मान में फूलों की बारिश भी की है. सरकार का कहना है कि इस पहल से शिव भक्तों का उत्साह बढ़ेगा और यह पक्का होगा कि कांवड़ यात्रा ज़्यादा श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई जाए.