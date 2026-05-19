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यूपी के इस शहर ने तोड़ा गर्मी का सारा रिकॉर्ड, तापमान पहुंचा  48 डिग्री के पार; डिप्टी CM के देना पड़ा निर्देश

Up Heatwave: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले पूरे हफ़्ते गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा . दिन में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के साथ-साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में अगले दो दिनों तक रातें भी गर्म रहेंगी . इसका मतलब है कि रात में भी टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी .

By: Divyanshi Singh | Published: May 19, 2026 10:04:28 PM IST

बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस
बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस


Up Heatwave:  उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर एक बार फिर तेज़ हो गया है . मंगलवार को बुंदेलखंड इलाके के बांदा ज़िले में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है . तेज़ गर्मी और चिलचिलाती धूप ने आम ज़िंदगी को बुरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है . मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट लागू होगा .

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, बांदा, झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर, कानपुर, आगरा और आस-पास के ज़िलों में भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है . बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के ज़िलों में लू से लेकर तेज़ लू तक की हालत बनी हुई है .

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गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले पूरे हफ़्ते गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा . दिन में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के साथ-साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में अगले दो दिनों तक रातें भी गर्म रहेंगी . इसका मतलब है कि रात में भी टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी .

दूसरे जिलों के तापमान के बारे में जानें

  • प्रयागराज में पारा 45.8°C तक पहुंच गया, जो नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा है .
  • झांसी और आगरा में सबसे ज़्यादा तापमान 46.5°C रिकॉर्ड किया गया . दोनों जिले राज्य के सबसे गर्म इलाकों में से थे .
  • जालौन में 45.2°C तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि कानपुर एयर फ़ोर्स स्टेशन में 44.8°C और कानपुर शहर में 44°C तापमान रिकॉर्ड किया गया .
  • मेरठ में सबसे ज़्यादा तापमान 43.6°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि अलीगढ़ में 43.4°C रिकॉर्ड किया गया .
  • चुरक में 43.2°C, फ़ुरसतगंज में 42.1°C और हरदोई में 42°C तापमान रिकॉर्ड किया गया .
  • वाराणसी BHU में 42.4°C, फ़तेहगढ़ में 42.4°C और शाहजहांपुर में 41.6°C तापमान रिकॉर्ड किया गया .
  • अयोध्या में मैक्सिमम टेम्परेचर 41°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि वाराणसी एयरपोर्ट पर टेम्परेचर 40.8°C रिकॉर्ड किया गया .
  • राजधानी लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 40.9°C और मिनिमम टेम्परेचर 27.8°C रिकॉर्ड किया गया .

खुले में काम करने से बचें

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बच्चों, बुज़ुर्गों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है . लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घरों से बाहर न निकलने, खूब पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की अपील की गई है . एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा है और ज़िलों में पीने के पानी और मेडिकल सुविधाओं की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है . किसानों और मज़दूरों को भी दोपहर में खुले में काम करने से बचने की सलाह दी गई है .

बहुत ज़्यादा गर्मी और लू

मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में फिलहाल गर्मी से राहत के कोई संकेत नहीं हैं . अगले कुछ दिनों तक टेम्परेचर इसी लेवल पर रहने की उम्मीद है . इसलिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी और लू के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है . मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों तक राज्य में तेज़ गर्मी और लू चलने की चेतावनी के बाद, हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर है . मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह धूप में निकलने से बचने की अपील की है .

इसे देखते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने राज्य भर के सभी डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, जॉइंट, अर्बन और रूरल हॉस्पिटल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ सब-सेंटर, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हीट वेव से परेशान लोगों को सही इलाज देने का निर्देश दिया है . डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि हीट वेव, तेज़ धूप और लू की वजह से अचानक बीमार होने वाले मरीज़ों को तुरंत मेडिकल केयर देना सबसे ज़रूरी होगा .

गर्मी से बचने के उपाय

  • दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज़ धूप में निकलने से बचें .
  • शरीर में पानी की कमी न होने दें .
  • लगातार पानी, नींबू पानी, छाछ और ORS पीते रहें .
  • हल्के रंग के, कॉटन के कपड़े पहनें और सिर को तौलिए या टोपी से ढककर रखें .
  • खाली पेट घर से बाहर न निकलें और ज़्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना खाने से बचें .
  • अगर आपको चक्कर आना, उल्टी, तेज़ बुखार या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, तो तुरंत पास के हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह लें .

Tags: home-hero-pos-2Up Heatwave
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