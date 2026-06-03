सिर्फ 5 दिन में 8,056 मौतें! यूपी को लेकर हुआ ‘खौफनाक’ खुलासा, जानिए आपके शहर में कितना है लू का खतरा

सिर्फ 5 दिन और 8,056 मौतें! सुनते ही रूह कांप जाती है, लेकिन एक नए अध्ययन के मुताबिक, अगर उत्तर प्रदेश में गंभीर लू (heatwave) का पांच दिनों का दौर आता है, तो वहां इतने बड़े पैमाने पर लोग अपनी जान गंवा सकते हैं. यह आंकड़ा यूपी को देश में गर्मी से होने वाली मौतों का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट बना देता है. जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी अपना रौद्र रूप अख्तियार कर रही है, वैसे-वैसे वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है. उनका कहना है कि इस तपती गर्मी की सबसे भारी मानवीय कीमत उत्तर प्रदेश को चुकानी पड़ सकती है.

इन खौफनाक आंकड़ों का आधार क्या है?

ये अनुमान साल 2024 की उस ऐतिहासिक लू के डेटा पर आधारित हैं, जिसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जिसे इतिहास का सबसे गर्म साल माना गया था. शोधकर्ताओं ने भारत के अलग-अलग जिलों में गर्मी के असर को समझने के लिए वहां की मृत्यु दर आबादी के आंकड़े और पुराने मौसम के पैटर्न का गहराई से अध्ययन किया. इसके जो नतीजे आए, वे डराने वाले हैं…

यूपी में अनुमानित 8,056 मौतें, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बिहार (3,615 मौतें) से दोगुनी से भी ज्यादा हैं. मध्य प्रदेश में 2,964 और राजस्थान में 2,664 मौतों का अनुमान लगाया गया है. अगर देश में सिर्फ एक दिन भी जानलेवा गर्मी पड़ती है, तो पूरे भारत में करीब 3,400 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं. वहीं, 5 दिनों की लू के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 30,000 मौतों तक पहुंच सकता है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये पांच राज्य मिलकर देश की कुल आबादी का सिर्फ 43% हैं, लेकिन गर्मी से होने वाली कुल मौतों का 60% से ज्यादा बोझ इन्हीं राज्यों पर है.

आखिर यूपी में ही सबसे ज्यादा खतरा क्यों?

उत्तर प्रदेश की यह स्थिति तीन बड़े कारणों के जानलेवा घालमेल की वजह से है. यूपी देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है. सामान्य दिनों में भी यहाँ रोज होने वाली मौतों की संख्या स्वाभाविक रूप से ज्यादा है. यहाँ गर्मियों में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ता है. सीधे शब्दों में कहें तो, जब इतने बड़े और घने राज्य को भीषण गर्मी अपनी चपेट में लेती है, तो जोखिम में होने वाली मामूली सी बढ़ोतरी भी हजारों बेगुनाह लोगों की मौत का कारण बन जाती है.

यूपी के इन शहरों पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा

खतरा पूरे राज्य में एक जैसा नहीं है. उत्तर प्रदेश के कुछ जिले तो देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल हैं. अध्ययन के अनुसार, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, आजमगढ़, आगरा और बरेली जैसे शहरों में से हर एक जिला, पांच दिनों की लू के दौरान 180 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज कर सकता है. पूरे देश में यूपी के इन शहरों से आगे सिर्फ अहमदाबाद, जयपुर और सूरत जैसे कुछ ही शहर हैं. साफ है कि सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों और बड़े शहरी केंद्रों पर इसका सबसे सीधा और खतरनाक असर पड़ रहा है.

असल तस्वीर और भी भयानक हो सकती है

विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े तो सिर्फ शुरुआती अनुमान हैं, असलियत इससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि यह अध्ययन शहरों से मिले डेटा के आधार पर तैयार किया गया है. लेकिन यूपी की एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है. ग्रामीण इलाकों के लोग (जैसे किसान और मजदूर) कई-कई घंटों तक सीधे चिलचिलाती धूप में काम करते हैं. उनके पास गर्मी से बचने के साधन भी कम होते हैं. इसलिए, गांवों में खतरा इस अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकता है.