Home > देश > यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला

UP News: उत्तर प्रदेश में यह पहली बार होगा जब ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई जाएगी. पहले, ऐसी स्थितियों में ADO पंचायत या सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता था, और ग्राम प्रधानों की सभी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां खत्म कर दी जाती थीं. हालांकि, इस बार सरकार ने एक अलग सिस्टम अपनाया है, जिसके तहत ग्राम प्रधान ही गांव का मैनेजमेंट करते रहेंगे.

By: Divyanshi Singh | Published: May 25, 2026 5:21:37 PM IST

पंचायत चुनाव में देरी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
पंचायत चुनाव में देरी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला


UP News: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आज 25 मई को खत्म हो गया, लेकिन गांवों में उनकी भूमिका बनी रहेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर का काम सौंपा जाएगा. इस बारे में सोमवार शाम तक आदेश जारी होने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश में यह पहली बार होगा जब ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई जाएगी. पहले, ऐसी स्थितियों में ADO पंचायत या सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता था, और ग्राम प्रधानों की सभी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां खत्म कर दी जाती थीं. हालांकि, इस बार सरकार ने एक अलग सिस्टम अपनाया है, जिसके तहत ग्राम प्रधान ही गांव का मैनेजमेंट करते रहेंगे.

You Might Be Interested In

दरअसल, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके. OBC आरक्षण को लेकर हालात साफ न होने के कारण चुनाव प्रक्रिया टाल दी गई थी.

विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव

OBC कमीशन बनने के बाद भी जरूरी तैयारियों में कम से कम छह महीने लगने की उम्मीद है. ऐसे में पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है.

इसे देखते हुए सरकार ने 26 मई से पहले ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का फैसला किया है, ताकि गांवों में विकास के काम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर असर न पड़े. नए सिस्टम के तहत, भले ही प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया हो, लेकिन वे एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में गांव की सरकार चलाते रहेंगे.

पहले के सिस्टम के बारे में जानें?

उत्तर प्रदेश में ऐसा कई बार हुआ है, जहां पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए. ऐसे हालात में, गांवों में सरकार की तरफ से तैनात ADO पंचायत या सेक्रेटरी को गांव का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया. इन नियुक्तियों के साथ ही ग्राम प्रधानों के सभी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार छीन लिए गए.

हाल ही में, सेक्रेटरी नियुक्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्राम प्रधानों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसलिए, सरकार गांव के लेवल पर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बच रही है और उसने ग्राम प्रधान को ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का फैसला किया है.

Tags: cm yogiUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर भी नहीं जाएगी कुर्सी! योगी सरकार का बड़ा फैसला