UP Electricity Bill Relief: अब पूरे दिन चलाओगे AC-Cooler फिर भी नहीं बढ़ेगा बिल! यूपी वालों की हुई बल्ले-बल्ले

UP Electricity Bill Relief: भीषण गर्मी के दौर में जहां बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर लगाए गए 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को लेकर आपत्ति जताई है. आयोग की शुरुआती टिप्पणी में 10 परसेंट फ्यूल सरचार्ज को गलत बताया है. जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब बिजली विभाग के फैसले के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया. परिषद का आरोप था कि बिजली उपभोक्ताओं पर बिना किसी आधार के ज्यादा आर्थिक बोझ डाला जा रहा है. शिकायत को नजर रखते हुए नियामक आयोग ने मामले की जांच शुरू की और बिजली विभाग से जवाब मांगा.

आयोग ने मांगा साफ जवाब

बीते सोमवार को आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से सात दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है. आयोग ने पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों और नियमों के तहत लोगों के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज जोड़ा गया है. प्रारंभिक जांच में आयोग ने इस फैसले को नियमों के विपरीत माना है, जिससे बिजली विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत

गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के कारण पहले ही लोगों के बिजली बिलों में इजाफा देखा जा रहा है. ऐसे समय में ज्यादा सरचार्ज लगाए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी. आयोग की सख्त टिप्पणी के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि बढ़े हुए बिलों का बोझ कम हो सकता है और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी.

नियामक आयोग की टिप्पणियों के बाद ये लगभग साफ माना जा रहा है कि यूपीपीसीएल को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा. यदि आयोग अंतिम सुनवाई में भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो बिजली निगम को 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज वापस लेना पड़ सकता है. इससे राज्य के लाखों परिवारों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा.