UP Electricity: यूपी में बिजली बिल का बड़ा झटका! जून से बढ़कर आएगा बिल

UP Electricity Bill Hike: उत्तर प्रदेश में बिजली कंज्यूमर्स को बड़ा झटका लगा है. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत, कंज्यूमर्स से जून 2026 के बिजली बिल में एवरेज 10 परसेंट एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी.

इस बारे में UPPCL के चीफ इंजीनियर पंकज सक्सेना ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें यह फीस सभी कैटेगरी के कंज्यूमर्स के लिए लागू करने और कैलकुलेशन शीट वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. लेटर के मुताबिक यह फैसला उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (MYT फॉर डिस्ट्रीब्यूशन) रूल्स 2025 के तहत लिया गया है.

10 परसेंट फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया

UPPCL के मुताबिक यह एक्स्ट्रा फीस रेगुलर जून बिजली बिल में जोड़ी जाएगी. बिजली विभाग का कहना है कि फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और बिजली बनाने की बढ़ती लागत के कारण यह फैसला लिया गया है. विभाग के मुताबिक, बिजली बनाने के लिए कोयले और दूसरे रिसोर्स की बढ़ती लागत ने बिजली कंपनियों पर फाइनेंशियल दबाव बढ़ा दिया है, जिसकी भरपाई फ्यूल सरचार्ज के जरिए की जाएगी.

कंज्यूमर्स के लिए यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य के कई हिस्सों में लोग बिजली की कमी और भारी पावर कट से जूझ रहे हैं. चिलचिलाती गर्मी के बीच, कई जिलों में रोज़ाना घंटों तक बिजली गुल होने की शिकायतें आ रही हैं. ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब बताए जा रहे हैं, जहां 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल होना आम बात हो गई है. शहरों में भी लो वोल्टेज, ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है.

पावर कट से परेशान आम जनता

आम जनता पहले से ही पावर कट और बढ़ते तापमान से परेशान है. बिजली बिल में 10 परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज लगने से कंज्यूमर्स पर पैसे का बोझ और बढ़ गया है. खासकर मिडिल क्लास, छोटे दुकानदारों और छोटी इंडस्ट्रीज़ को इससे परेशानी होने की संभावना है. गर्मी के मौसम में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का ज़्यादा इस्तेमाल होने से बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिससे बिल ज़्यादा आते हैं. एक्स्ट्रा सरचार्ज अब लोगों की चिंता बढ़ा रहा है.

बिजली विभाग का कहना है कि फ्यूल सरचार्ज कोई परमानेंट टैक्स नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर समय-समय पर इसका रिव्यू किया जाता है. इस बीच, कंज्यूमर ऑर्गनाइजेशन ने इस फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि जब कंज्यूमर को रेगुलर और अच्छी पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो एक्स्ट्रा फीस लेना जनता पर दोहरी मार है.

पेट्रोल और दूध के दाम कितने बढ़े?

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम हाल ही में लगभग ₹3.25 प्रति लीटर बढ़े हैं, जिससे लखनऊ में पेट्रोल का दाम लगभग ₹101.86 प्रति लीटर हो गया है. दूध के दाम भी बढ़े हैं. अमूल, मदर डेयरी और पराग जैसी बड़ी डेयरी कंपनियों ने दूध के दाम ₹2 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं.