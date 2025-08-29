Home > देश > सिर किया तन से जुदा, हाथ पैरों के किए टुकड़े; तांत्रिक के कहने पर ‘दादा बना कसाई’

Prayagraj Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक तांत्रिक के कहने पर दादा ने अपने पोते की हत्या कर डाली। सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि अपने पोते के शव को कई टुकड़ों में काट दिया और जगह जगह फेंक दिया।

Published By: Heena Khan
Published: August 29, 2025 13:15:48 IST

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक तांत्रिक के कहने पर दादा ने अपने पोते की हत्या कर डाली। सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि अपने पोते के शव को कई टुकड़ों में काट दिया और जगह जगह फेंक दिया। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पोते की पहचान पीयूष के रूप में हुई है, उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। यह घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाईटेक सिटी के लवायन कुरिया गाँव की है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि, सोमवार को स्कूल जाते समय पीयूष का अपहरण कर लिया गया था। जिसके बाद तांत्रिक के बताए अनुसार तंत्र-मंत्र किया गया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

 शव के किए टुकड़े-टुकड़े 

इतना ही नहीं इस दौरान पोते को मारने के बाद आरोपी यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसके हाथ-पैर और सिर काट दिए। इसके बाद, वो उसके हाथ-पैर करेरा के जंगल में ले गए और सिर को स्कूटी पर रखकर औद्योगिक क्षेत्र के नाले में फेंक दिया। वहीँ अब पुलिस ने आरोपी दादा सरन सिंह को हिरासत में ले कर जेल भेज दिया है। इस बीच, परिवार तीन दिनों से अपने बच्चे को खोज रहा था।

इस तरह हुआ मामले का खुलासा 

वहीँ इस दौरान मृतक पीयूष की माँ कामिनी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। स्कूल में फ़ोन करने पर बताया गया कि पीयूष आज स्कूल नहीं आया। इसके बाद मैंने थाने जाकर पीयूष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दो टीमें बनाकर मामले की जाँच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी जाँच के दौरान एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एक व्यक्ति को नाले में शव फेंकते देखा था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी से आरोपी सरन सिंह की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

