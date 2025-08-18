UP Crime News: आलू टिक्की-गोल गप्पे की पानी में गांजा मिलाकर बेचता था स्ट्रीट वेंडर, लाइन लगाकर बड़े चाव से खाते थे लोग, अब पीसेगा जेल में चक्की

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में अप्रत्याशित तरीके से गांजा सप्लाई करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी स्ट्रीट फूड विक्रेता था, जिसने कथित तौर पर अपने स्नैक्स में नशीला पदार्थ मिलाया था, जबकि तीन अन्य स्कूल बैग में गांजा ले जाते हुए पकड़े गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पहला मामला मोहनलालगंज इलाके से सामने आया। पुलिस ने 42 वर्षीय विक्रेता, प्रमोद साहू को गिरफ्तार किया, जो एक छोटा सा खोखा चलाता था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वह आलू टिक्की और उबले अंडे जैसी लोकप्रिय चीजें बेचता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साहू अपने “विश्वसनीय ग्राहकों” के लिए कुछ खाद्य पदार्थों में गुप्त रूप से भांग मिला रहा था।

आलू टिक्की में मिलाता था भांग

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भांग न केवल आलू टिक्की में, बल्कि उसके स्टॉल पर चटनी और अन्य साइड सर्विंग्स में भी मिलाई जाती थी। इससे उसके नाश्ते आम नाश्ते से अलग हो जाते थे और कई ग्राहक आकर्षित होते थे जो खास तौर पर इसी काम के लिए उसके स्टॉल पर आते थे। पुलिस ने बताया कि भांग मिला खाना परोसने के अलावा, साहू सीधे संपर्क करने वाले लोगों को पैकेट में अलग से नशीली दवा भी देता था।

मामला तब सामने आया जब पुलिस को उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब उसके खोखे पर छापेमारी की तो, कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खाने में भांग के इस्तेमाल की पुष्टि की और यह भी पाया कि वह सीधे नशीली दवाओं की आपूर्ति में शामिल था।

पुलिस ने 3 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार

उसी दिन, पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में गांजा ले जाने और बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। यह मामला नगराम पुलिस ने दर्ज किया था। आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय मनीष यादव, 28 वर्षीय देव रावत और 43 वर्षीय जगदीप यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों स्कूल बैग में गांजा ले जा रहे थे। वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टॉप और यहां तक कि स्कूलों और कॉलेजों के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाते थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गांजा छोटे पॉलीथीन के पैकेटों में पैक किया जाता था और ग्राहकों को 500 रुपये से 1,200 रुपये के बीच की कीमतों पर बेचा जाता था।