UP Crime News: घोर कलियुग! कमरे में अकेली थी भांजी, डोल गया ठरकी बुड्ढे मामा का ईमान, फिर किया ऐसा घिनौना कांड, सुन कांप उठेंगी रूहें

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के औरैया में एक कलियुगी मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना कुदरकोट थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक 65 वर्षीय मामा ने अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ बेहद घिनौने अपराध को अंजाम दिया।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 16, 2025 14:46:59 IST

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के औरैया में एक कलियुगी मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना कुदरकोट थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक 65 वर्षीय मामा ने अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ बेहद घिनौने अपराध को अंजाम दिया। जिससे एक बार फिर रिश्ते तार-तार हो गए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पीड़िता मैनपुरी जिले के ओछा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर आरोपी मामा अपनी बहन और भांजी को अपने साथ नानी के घर ले आया था।

कब की है घटना?

जानकारी के अनुसार, यह घटना 15 अगस्त की सुबह 8:00 बजे की बताई जा रही है, जहां 65 वर्षीय आरोपी भूरे सिंह ने घर के ही एक कमरे में इस अपराध को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि, पीड़िता के 6 मामा हैं। तीसरे मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के दूसरे मामा के बेटे ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को खेत से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो वह खेत में खाद डाल रहा था। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी रक्षाबंधन से पहले कार लेकर अपनी बहन के घर गया था। वहाँ से वह अपनी बहन और भांजी को अपने गाँव ले आया। दो दिन बाद बहन अपनी ससुराल चली गई और भांजी अपनी नानी के घर रुक गई। इस दौरान उसके तीसरे नंबर के मामा ने उसके साथ बलात्कार किया।

आरोपी से पूछताछ जारी

इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी बिधूना पुनीत मिश्रा का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को औरैया के कुदरकोट थाने से सूचना मिली थी कि एक 17 वर्षीय लड़की के साथ उसके मामा ने बलात्कार किया है, जिसके बाद कुदरकोट थाना पुलिस ने मामले की जाँच की और मामला सही निकला। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

