निक्की से भी खतरनाक हत्याकांड! अमरोहा में पारुल के ‘सिपाही पति’ ने किया वो हश्र; जानकर कांप उठेगी रूह

UP News: निक्की हत्याकांड के बाद एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। अमरोहा में एक पति ने अपनी पत्नी को जमीन के कारण ज़िंदा जला दिया।

Published: August 27, 2025 14:11:06 IST

UP Crime News: ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड के बाद हर कोई सहमा हुआ है। वहीँ जहाँ अभी इस हत्याकांड को लेकर जांच चल रही थी। वहीँ इस बीच एक और हैरान कर देने वाला हत्याकांड सामने आ गया है।  इस वारदात को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल, ये मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अमरोहा से भी ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ देश की रक्षा करने वाला पुलिसकर्मी ही अपनी पत्नी पर जुल्म करने वाला निकला। दरअसल, उसने एक छोटी सी साजिश के लिए अपनी पत्नी को ज़िंदा जला दिया। वहीँ अब पत्नी पारुल अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ी है। वहीँ आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति देवेंद्र को हिरासरत में ले लिया है।

जानिए पूरा मामला 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के नारंगपुर गाँव से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, आरोप है कि सिपाही पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को ज़िंदा जलाने की कोशिश की। वहीँ घटना के बाद पीड़िता पारुल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीँ आपको बता दें, पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति समेत छह लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है।

शादी के 13 साल बाद किया कांड 

आपको बताते चलें, पारुल की शादी करीब 13 साल पहले नारंगपुर निवासी कांस्टेबल देवेंद्र से हुई थी। पारुल पेशे से एएनएम हैं। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही पारुल और देवेंद्र के बीच ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल, पारुल के नाम एक प्लॉट है, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। यह विवाद धीरे-धीरे इतना गहरा गया कि नौबत मारपीट तक पहुँच गई।

