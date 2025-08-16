UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात

गोरखपुर से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

UP Crime: एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने घर के बंटवारे को लेकर कहासुनी के बाद पिता के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घर बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 65 वर्षीय भागवत मिश्रा के रूप में हुई है। शुक्रवार की देर रात भागवत मिश्रा और उनके बेटे राधेश्याम के बीच घर के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में राधेश्याम ने घर में रखा फावड़ा उठा लिया और पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से भागवत मिश्रा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े।

हत्या में उपयोग हुआ फावड़ा हुआ बरामद

परिवार के अन्य सदस्यों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एम्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा बरामद कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी की हिरासत में लिया

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव चल रहा था। शुक्रवार रात इसी मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मामला हत्या तक पहुंच गया। आरोपी राधेश्याम को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है।

क्रोध कर देता है अँधा

मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। आसपास के लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं और मान रहे हैं कि आपसी विवाद के समाधान के लिए बातचीत ही सही रास्ता था, लेकिन गुस्से ने एक बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पिता की जान ले ली।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।