Home > देश > UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात

UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात

UP Crime: पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 16, 2025 19:38:17 IST

UP Crime: पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी
UP Crime: पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी

गोरखपुर से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट

UP Crime: एम्स थाना क्षेत्र के रजही रामसरिया गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने घर के बंटवारे को लेकर कहासुनी के बाद पिता के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घर बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद 

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 65 वर्षीय भागवत मिश्रा के रूप में हुई है। शुक्रवार की देर रात भागवत मिश्रा और उनके बेटे राधेश्याम के बीच घर के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में राधेश्याम ने घर में रखा फावड़ा उठा लिया और पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से भागवत मिश्रा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े।

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

हत्या में उपयोग हुआ फावड़ा हुआ बरामद 

परिवार के अन्य सदस्यों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एम्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा बरामद कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी की हिरासत में लिया 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव चल रहा था। शुक्रवार रात इसी मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मामला हत्या तक पहुंच गया। आरोपी राधेश्याम को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है।

J&K News: भारतीय सेना की मदद से टूटी आठ साल की खामोशी, अक्षय की ज़िंदगी में लौटी मुस्कान

क्रोध कर देता है अँधा 

मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। आसपास के लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं और मान रहे हैं कि आपसी विवाद के समाधान के लिए बातचीत ही सही रास्ता था, लेकिन गुस्से ने एक बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पिता की जान ले ली।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

UP Crime: मंदिर में खाकी वर्दी में पहुंचे कर ढाई लाख की नगदी व 10 लाख की जेवरात चुरा हुए फरार, जांच में जुटी यूपी…

Tags: gorakhpur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025

घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट...

August 16, 2025

रात में खाने के बाद कितनी देर टहलना होता है...

August 16, 2025
UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात
UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात
UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात
UP Crime: गोरखपुर में बेटे ने पिता की फावड़े से हत्या, विवाद में हुआ वारदात
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?