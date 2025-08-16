Home > देश > UP Crime: मंदिर में खाकी वर्दी में पहुंचे कर ढाई लाख की नगदी व 10 लाख की जेवरात चुरा हुए फरार, जांच में जुटी यूपी पुलिस

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 16, 2025 18:46:33 IST

शामली से वरुण पंवार की रिपोर्ट 
UP Crime: शामली जिले के झिझाना थाना क्षेत्र के चौसाना क्षेत्र में गांव लाव्वादाउदपुर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में खाकी वर्दी में आए चोरों ने ढाई लाख रुपये की नकदी समेत 10 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। पुजारी की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की है। घटना से ग्रामीणों में रोष है। 

पुजारी का बयान 

पुजारी राजनाथ ने बताया कि शनिवार तड़के करीब दो बजे वह मंदिर परिसर में बंधी गायों को चारा डालने गए थे। तभी उन्होंने मंदिर के कमरे से चार लोगों को बाहर भागते देखा। जिनमें दो खाकी वर्दी में भी थे। जब वह अपने कमरे में पहुंचे तो अलमारी टूटी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से ढाई लाख रुपए समेत करीब 10 लाख रुपए के जेवरात गायब मिले। पुजारी ने तुरंत मंदिर परिसर से माइक द्वारा अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों को सूचना दी। कुछ देर बाद सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंच गए। सूचना पर चौसाना पुलिस, झिंझाना थाना जितेंद्र शर्मा व फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुजारी राजनाथ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के माध्यम से जांच की जा रही है। जल्द गई घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।

आठ साल से मंदिर में रहते हैं पुजारी

पुजारी राजनाथ पिछले आठ साल से प्राचीन शिव मंदिर में रह रहे हैं। उनके पास मंदिर परिसर में करीब 35 दुधारू गाय हैं। इसके अलावा यहां एक निजी डेयरी भी संचालित होती है, जिसमें ग्रामीण दूध सप्लाई करते हैं। सीओ कैराना श्याम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजफाश के लिए तीन टीमों का गठन किया गया। जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा। चोर पुलिस की वर्दी में आए थे, ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं मिली। पुजारी के बयान के आधार पर जांच की जा रही है।

