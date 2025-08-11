बलात्कार कर पढ़ाया कलमा, फिर नाम बदल कर बनवाया आधार कार्ड, UP में पनप रहे जल्लाद, एक और हिंदू बेटी को बनाया शिकार

UP Conversion Case: UP से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। आगरा से लेकर बलरामपुर तक हर तरफ से ही धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीँ अब एक और हैवानियत से भरा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल, यहाँ एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसके साथ बलात्कार करने और फिर जबरन धर्मांतरण कराने वाले युवक को यूपी पुलिस ने धड़दबोचा है। कसया थाने की पुलिस ने आरोपी समसुद्दीन को गिरफ्तार कर नाबालिग हिंदू लड़की को भी उसके चंगुल से छुटकारा दिला दिया है।

नाम बदल कर किया कांड

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरोपी समसुद्दीन नाबालिग हिंदू लड़की को मुंबई ले गया जहाँ उसने उसके साथ घिनौना काम किया और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया। इतना ही नहीं इस दौरान उसने लड़की का नाम बदलकर रेहाना खातून तक रख दिया और उसी नाम से उसका आधार कार्ड भी बनवा लिया।

Delhi-NCR Weather: लुका छुपी खेल रहे बादल, क्या आज भी Delhi-NCR को भिगोने का है इरादा? जानिए मौसम विभाग का अनुमान

जानिए पूरा मामला

दरअसल, बरवा बाज़ार निवासी एक परिवार ने कसया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गाँव के ही समसुद्दीन अंसारी ने उनकी नाबालिग हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य खुलासे हुए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि, समसुद्दीन अंसारी नाम का एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर मुंबई ले गया और उसके साथ वहां दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने हिंदू लड़की का जबरन धर्म बदलवाकर उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया। इसके बाद उसने नाबालिग का नाम बदलकर रेहाना खातून रख दिया और उसका आधार कार्ड भी बनवा लिया।