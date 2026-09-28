UP Bihar Weather Update: कल यूपी-बिहार में होगी बारिश या मौसम रहेगा साफ? 29 सितंबर को लेकर क्या है IMD अपडेट

UP Bihar Mein kal Barish Hogi ya Nahi: उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून की सक्रियता अब पहले के मुकाबले कमजोर होती दिखाई दे रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि 29 सितंबर 2026 को यूपी और बिहार में कल बारिश होगी या नहीं? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 28 सितंबर को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. यानी दोनों उप-विभागों में भारी बारिश, आंधी या बिजली गिरने जैसी किसी विशेष चेतावनी का अनुमान नहीं है.

29 सिंतबर को यूपी में बारिश होगी या नहीं?

IMD के मुताबिक, 29 सितंबर को ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी दोनों में कोई चेतावनी नहीं है. राजधानी लखनऊ के लिए भी 29 सितंबर को मौसम आंशिक रूप से बाद छाए रहने का अनुमान है. लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वाराणसी में भी 29 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है और अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शहर के लिए भी उस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं है. गोरखपुर में भी आंशिक रूप से बाद छाए रहने का अनुमान है. यहां न्यूनतम तापमान करीब 23 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार में 29 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में भी 29 सितंबर को बड़े पैमाने पर बारिश का अलर्ट नहीं है. पटना में IMD ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. यहां न्यूनतम तापमान करीब 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. पटना के लिए भी 29 सितंबर को कोई चेतावनी नहीं है. गया में भी आसमान आंशिक रूप से बादलयुक्त रहने का अनुमान है. यहां तापमान करीब 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं है.