UP Amethi Crime News: 2 बेगम के चक्कर में अंसार अली ने कटवा लिया अपना प्राइवेट पार्ट, दूसरी पत्नी ने किया ऐसा कांड, सुन थर्रा उठेगा पूरा मर्द समाज

UP Amethi Crime News: उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। ऐसी-ऐसी घटनाओं को देखकर सच में यकीन हो जाता है कि, अब कलियुग आ चुका है। रिश्ते को ताड़-ताड़ करने वाली घटना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सुनकर ऐसा लगता है कि, अब किसी भी रिश्ते पर भरोसा करना सही नहीं होगा। ताजा मामले में उत्तर प्रदेश के अमेठी में दूसरी पत्नी ने अपने पति से नाराज होकर उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। साथ ही उस पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद पत्नी अपने घायल पति को छोड़कर मौके से फरार हो गई। घटना जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव गांव की है। जानकारी के अनुसार, इस गांव के रहने वाले अंसार अली की दो शादियां हुई थीं।

घर में अक्सर होता था विवाद

इस घटना से जुड़ा बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है जोकि हत्या की भी वजह बना। दरअसल, दो शादियों के कारण उसके घर में अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों पत्नियां आए दिन घर में झगड़ा करती थीं। दूसरी पत्नी का नाम नाजनी है। नाजनी अपने पति को समझाती रहती थी, लेकिन वह नहीं माना। नाजनी अपने पति को समझाते-समझाते थक गई, इसलिए आज उसने पहले अपने पति को नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद नाजनी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। नाजनी यहीं पर नहीं रूकती है, अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है और वो उस पर लगातार चाकू से वार करती रहती है और फिर मौके से फरार हो जाती है।

पति की हालत गंभीर

इस हमले के बाद पति अंसार अली की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय अस्पताल में उसकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायबरेली एम्स रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर अंसार अली के भाई का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब हम घर के पास पहुंचे तो देखा कि नाजनी (अंसार अली की दूसरी पत्नी) भाग रही थी। इसके बाद हम घर के अंदर गए तो देखा कि भाई का शव खून से लथपथ था। फिर हम सभी परिवार वाले भाई को अस्पताल ले गए।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

अंसार अली के भाई ने बताया कि भाई का प्राइवेट पार्ट काटा गया है। इस पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र प्रताप ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई है। शिकायत पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दो पत्नियों के बीच हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया।