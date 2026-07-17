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दिल्ली से टैटू बनवाने वाली महिला निकली HIV पॉजिटिव;  डॉक्टरों ने किया बड़ा खुलासा

Tattoo Hiv Risk:रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ने कुछ समय पहले दिल्ली में टैटू बनवाया था. इसके बाद, उसे जेनिटल इन्फेक्शन के लक्षण दिखे, जिसके चलते उसने कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों से सलाह ली

By: Divyanshi Singh | Published: July 17, 2026 9:39:30 PM IST

टैटू के बाद महिला HIV पॉजिटिव
टैटू के बाद महिला HIV पॉजिटिव


Tattoo Hiv Risk: फैशन और स्टाइल का बढ़ता क्रेज अब हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए चिंता की बात बनता जा रहा है. कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें अनसेफ टैटू बनवाने के गंभीर खतरों को दिखाया गया है. दिल्ली से टैटू बनवाकर लौटी एक महिला HIV पॉजिटिव पाई गई. डॉक्टरों का कहना है कि अगर टैटू बनवाते समय इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है और स्टेरिलाइज्ड सुइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो HIV समेत कई गंभीर इंफेक्शन वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

टैटू बनवाने के बाद तबीयत बिगड़ी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ने कुछ समय पहले दिल्ली में टैटू बनवाया था. इसके बाद, उसे जेनिटल इन्फेक्शन के लक्षण दिखे, जिसके चलते उसने कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों से सलाह ली. डॉक्टरों ने जरूरी टेस्ट किए, जिसमें HIV टेस्ट पॉजिटिव आया. इसके बाद, डॉक्टरों ने लोगों को अनसेफ जगहों पर टैटू बनवाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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एक ही सुई का इस्तेमाल करने से खतरा 

हैलेट हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. श्वेतांका के मुताबिक, टैटू बनवाते समय सबसे जरूरी बातें साफ-सफाई और इन्फेक्शन से बचाव हैं. हमेशा नई और अच्छी तरह से स्टेरिलाइज्ड सुई का इस्तेमाल करें. अगर एक ही सुई या बिना स्टेरिलाइज़ किए इक्विपमेंट का इस्तेमाल कई लोगों पर किया जाता है, तो HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जैसे गंभीर इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैटू में इस्तेमाल होने वाली कुछ रंगीन इंक स्किन के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं. खासकर लाल और हरी इंक से कई लोगों में एलर्जी, सूजन, खुजली और ग्रेन्युलोमा हो सकता है. अगर ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.

डॉक्टरों की सलाह

डॉक्टरों ने लोगों से कहा है कि वे हमेशा सर्टिफाइड और जाने-माने स्टूडियो से ही टैटू बनवाएं. टैटू बनवाने से पहले, यह पक्का कर लें कि आर्टिस्ट नई डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल कर रहा है और सभी इक्विपमेंट अच्छी तरह से स्टेरिलाइज़ किए गए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कुछ पैसे बचाने के लिए असुरक्षित जगहों पर टैटू बनवाने से भविष्य में गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.

Tags: Tattoo Hiv Risk
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