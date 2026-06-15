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Income Tax का तगड़ा तोड़! इन 10 तरीकों से कमाएं पूरी तरह टैक्स-फ्री पैसा, सरकार आपसे नहीं लेगी एक भी रुपया!

भारत में हर तरह की इनकम पर टैक्स नहीं लगता.इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ कमाई ऐसी भी हैं जिससे टैक्स पेयर्स को पैसा बचाने में मदद मिलती है, इसलिए यहां हम यहां बताएंगे कमाई के उन 10 तरीकों के बारे में जिन पर ₹1 भी टैक्स नहीं लगता.

By: Kajal Jain | Published: June 15, 2026 10:26:34 AM IST

कमाई आपकी, पर टैक्स ₹0! भारत में इन 10 तरीकों से होने वाली कमाई पर सरकार नहीं लेती एक भी रुपया!
कमाई आपकी, पर टैक्स ₹0! भारत में इन 10 तरीकों से होने वाली कमाई पर सरकार नहीं लेती एक भी रुपया!


अक्सर जब हम टैक्स की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ यही आता है कि ‘यार…जो भी कमाया सब पर टैक्स देना पड़ेगा क्या?’ यह सवाल लगभग हर साल टैक्स पेयर्स को परेशान करता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में हर तरह की इनकम पर टैक्स नहीं लगता. जी हां. भारतीय इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसी कमाई भी हैं जिन पर सरकार एक भी रुपया टैक्स नहीं लेती. इन्हें हम Exempt Income (टैक्स-फ्री कमाई) कहते हैं. तो चलिए आज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं वो 10 तरीके जिनसे आप कानूनन टैक्स-फ्री कमाई कर सकते हैं. जहां कमाई पूरी आपकी जेब में रहेगी और एक भी परसेंट टैक्स नहीं लगेगा.

1. खेती से कमाई 

अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपके पास खेती की ज़मीन है तो आप उससे फसल उगाकर या बेचकर जो भी पैसा कमाते हैं, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती. इनकम टैक्स एक्स के सेक्शन 10(1) में प्रावधान है. बशर्ते जमीन भारत में हो. यदि विदेश में खेती की जमीन से कमा रहे हैं तो सरकार टैक्स वसूल लेगी.

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2. रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट और वसीयत

शादी या रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट्स, माता-पिता या रिश्तेदारों से मिली जायदाद, या वसीयत में मिला पैसा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है. फिर चाहे शादी में मिला हो, विरासत, वसीयत या जन्मदिन पर. लेकिन आपका कोई दोस्त या ऐसा इंसान गिफ्ट दे, जो आपको रिश्तेदार नहीं तो गिफ्ट की सीमा ₹50,000 तक होनी चाहिए. इससे अधिक कीमत के उपहार टैक्स के दायरे में आते हैं.

3. स्कॉलरशिप और पढ़ाई के लिए ग्रांट

सरकार ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने  के लिए स्कॉलरशिप या किसी तरह के एजुकेशनल हेल्प को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है. फिर स्कॉलरशिप सरकार से मिले, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से. पढ़ाई के लिए जो भी आर्थिक मदद मिलेगी, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी. फिर चाहे पैसा कितना भी क्यों न हो.

4. रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी

जिंदगीभर की आपकी गाढ़ी कमाई पर कई मायनों में टैक्स नहीं लगता. जैसे रिटायरमेंट पर एकमुश्त मिलने वाली ग्रेच्युटी. जब आप किसी कंपनी में लंबी सर्विस के बाद रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी मिलती है. ये पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है और सरकार 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर एक भी पैसा टैक्स नहीं लेती.

5. बची हुई छुट्टियों का पैसा

काम में व्यस्तता के चक्कर में जो छुट्टियां आप नहीं ले पाए, रिटायरमेंट के वक्त कंपनियां उसके बदले पैसे देती हैं. हालांकि गवर्नमेंट एंप्लॉईज के लिए यह पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों के लिए ₹25 लाख तक टैक्स-फ्री मिलिट निर्धारित की गई है.

6. HUF से मिल पैसा 

यदि आप किसी हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मेंबर हैं और आपको उस परिवार की कमाई में से हिस्सा मिलता है तो आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है. ऐसा इसलिए क्योंकि उस पैसे पर HUF पहले ही टैक्स चुका चुका होता है. एक ही पैसे पर दो बार टैक्स नहीं लग सकता.

7. पार्टनरशिप फर्म या LLP से मुनाफे का हिस्सा

अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनरशि हैं या LLP (Limited Liability Partnership) में पार्टनर हैं और आपको प्रॉफिट में शेयर मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिट पर पहले से ही टैक्स दे चुकी है. लेकिन आप वहां से सैलरी या ब्याज ले रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा.

8. योजनाओं से मिलने वाला ब्याज

इनकम टैक्स एक्ट के तहत हर बैंक ब्याज पर टैक्स लेता है लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहां से मिलने वाले का ब्याज पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है. इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का ब्याज औरसरकार के कुछ खास टैक्स-फ्री बॉन्ड्स भी शामिल हैं.

9. प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा

यदि आप भी नौकरीपेशा वाले हैं तो सैलरी से पीएफ कटता होगा, नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर जब आप वो पैसा निकालते हैं तो वह पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. बशर्ते आपने कम से कम 5 साल लगातार नौकरी की हो.

10. लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी 

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने पर जो पैसा मिलता है वो आमतौर पर सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री होता है. हालांकि कुछ नई पॉलिसियों में प्रीमियम की रकम को लेकर कुछ नियम हैं, जिन्हें चेक करना जरूरी होता है.

Tax Exemption और Tax Deduction में क्या अंतर है?

अक्सर लोग टैक्स में छूट (Tax Exemption) और टैक्स में कटौती (Tax Deduction) को एक ही समझ लेते हैं. लेकिन टैक्स एक्जेंपशन में वो इनकम आती है जो पूरी तरह से टैक्स के दायरे के बाहर रखी गई है यानी आयकर दाता को टैक्स नहीं देना है क्योंकि इसे सरकार टैक्स की गिनती में शामिल ही नहीं करती. इसमें खेती की कमाई आती है. लेकिन टैक्स डिडक्शन आपकी टोटल कमाई में से कुछ खर्चों को घटाने का मौका देती है ताकि टैक्स कम लगे. इसमें Section 80C के तहत LIC प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस और 80D के तहत मेडिक्लेम)शामिल है. एक और जरूरी बात. यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते या इनकम टैक्स फ्री है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न(ITR) अवश्य भरें. इसके लिए ‘Exempt Income’ वाले कॉलम में शो करें और सरकार को बताएं कि ये पैसा आपने ईमानदारी और बिना टैक्स वाले सोर्स से कमाया है.

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Tags: income tax 2026Income Tax DepartmentTax Free Income
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