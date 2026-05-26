शादी में अनोखा तोहफा! दूल्हे के परिवार ने दिया ‘रिटर्न गिफ्ट’, 3400 से ज्यादा लोगों का कराया बीमा

Maharashtra Wedding News: आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के समय लड़की की तरफ से लड़के वालों को काफी तोहफे दिए जाते हैं. हालांकि कई बार दूल्हा पक्ष के लोग भी तोहफे देते हैं. इसी तरह एक दूल्हे ने लड़की पक्ष के लोगों को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया है, जो चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कंधार तालुका स्थित बहादरपुरा गांव में एक शादी सामाजिक सरोकार की मिसाल बन गई.

बता दें कि दूल्हे सिद्धेश्वर पेठकर और उनके परिवार ने शादी के मौके पर गांव के सभी 3,465 ग्रामीणों को एक-एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपहार में दिया. इस पहल के तहत कुल 33.6 करोड़ रुपये का समूह दुर्घटना बीमा कराया गया है.

रिटर्न गिफ्ट से चौंक गए लोग

20 मई को आयोजित इस शादी में जहां पारंपरिक रीति-रिवाज, बैंड-बाजे और भव्य दावत का आयोजन किया गया, वहीं पेठकर परिवार ने अपने “रिटर्न गिफ्ट” से पूरे इलाके को चौंका दिया. गांव में अक्सर सांप के काटने, बिजली गिरने और खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो जाती है. ऐसे में परिवार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनोखा फैसला लिया.

तोहफे में दी दुर्घटना बीमा पॉलिसी

लड़का पक्ष ने ग्राम पंचायत के नाम पर समूह दुर्घटना बीमा पॉलिसी खरीदकर तोहफे में दी. इसके लिए गांव की मतदाता सूची बीमा कंपनी को सौंपी गई, ताकि बिना किसी भेदभाव और कागजी अड़चनों के हर पात्र ग्रामीण को बीमा सुरक्षा मिल सके. यह पॉलिसी एक साल तक वैध रहेगी. हालांकि दूल्हे के परिवार में इस पूरे बीमा पॉलिसी को लेने के लिए उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ा इसका खुलासा नहीं किया है. परिवार का मानना है कि दान और पुण्य की रकम को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए.

क्या कह रहे स्थानीय लोग?

लड़का पक्ष के इस तोहफे से हर तरफ लोगों में खुशी की लहर है. लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं. वहीं इस तोहफे के कारण ये शादी हर तरफ चर्चा में बनी हुई है. लोगों का कहना है कि इस तरह का रिटर्न गिफ्ट अब तक किसी ने नहीं दिया होगा. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आज के समय में लड़का पक्ष हर तरफ से तोहफे लेते हैं लेकिन इस तरह की पहल से लोगों का भला हो सकता है.

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