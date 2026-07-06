Home > अजब गजब न्यूज > गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत

गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत

कर्नाटक में कुछ ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर में पूरे रीति रिवाजों से गधे और गधी की शादी कराई. इसके लिए निमंत्रण छपवाए गए और उनकी बारात निकाली गई. बारातियों ने शादी का पूरा आनंद लिया. हालांकि ऐसा करने की वजह आपको चौंका देगी.

By: Deepika Pandey | Published: July 6, 2026 11:55:24 AM IST

कर्नाटक में गधों की शादी
कर्नाटक में गधों की शादी


Unique Wedding in Karnataka: कई बार बहुत सी जगहों पर कुछ अनोखा देखने या सुनने को मिल जाता है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है. इनके पीछे कुछ परंपराएं और पुरानी बातें छिपी होती हैं, जिनपर लोग आज भी यकीन करते हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिला कर्नाटक के बेलगावी में, जहां गधे और गधी की शादी कराई गई. दरअसल, कर्नाटक के बेलगावी जिले के मुन्याल गांव में सूखे जैसे हालात हैं. जहां पूरे देश में बारिश हो रही है, तो वहां पर मानसून अब तक नहीं पहुंच सका है. 

यहां लोगों ने बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनोखी परंपरा निभाई है. ग्रामीणों ने पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ गधे कांतेश और गधी कस्तूरी की शादी कराई. इसके लिए बकायदा निमंत्रण पत्र छपवाया गया और बारात भी आई. ये शादी मुदलुगी तालुका के हनुमान मंदिर में कराई गई. 

You Might Be Interested In

गधे-गधी की कराई गई शादी

बता दें कि कांतेश नाम के गधे की शादी कस्तूरी नाम की गधी से कराई गई. इस दौरान ग्रामीण वर-वधु पक्ष में बंटे और सबने पारंपरिक उत्सव मनाकर बारात का आनंद लिया और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया. सोशल मीडिया पर शादी का निमंत्रण भी वायरल हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा था. 

क्यों अपनाई गई ये परंपरा?

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों का मानना है कि गधे और गधी की शादी कराने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश कर देते हैं. बारिश न होने के कारण परेशान ग्रामीणों ने इस परंपरा को अपनाया. ये शादी चर्चा में है लेकिन साथ ही चर्चा में है ग्रामीणों की परेशानी. दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून की सुस्ती के कारण खेती नहीं हो रहा है. इसके कारण बारिश पर निर्भर किसानों ने अपनी आस्था और पुरानी परंपरा को देखते हुए ये कदम उठाया है. उनके इस कारनामे से कहीं न कहीं उनकी लाचारी और उम्मीद की एक झलक दिखी.

आज भी जिंदा हैं परंपराएं

आज भले ही लोग मौसम के आधुनिक पूर्वानुमानों पर भरोसा करते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी परंपराएं जिंदा हैं, जो लोगों को एक उम्मीद देती हैं. जब मानसून यहां तक नहीं पहुंचता, तो लोग इन सदियों पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को भी अपनाते हैं. कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होने पर उसे रोकने के लिए आंगन में गुड़िया बांधी जाती है, तो कुछ जगहों पर खुले में लोहे का तवा उल्टा रखने की परंपरा आज भी जिंदा है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत
गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत
गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत
गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत