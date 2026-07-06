गधों की शादी में पहुंचे बराती, ‘कांतेश और कस्तूरी’ ने लिए सात फेरे, बारातियों ने उड़ाई दावत

Unique Wedding in Karnataka: कई बार बहुत सी जगहों पर कुछ अनोखा देखने या सुनने को मिल जाता है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है. इनके पीछे कुछ परंपराएं और पुरानी बातें छिपी होती हैं, जिनपर लोग आज भी यकीन करते हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिला कर्नाटक के बेलगावी में, जहां गधे और गधी की शादी कराई गई. दरअसल, कर्नाटक के बेलगावी जिले के मुन्याल गांव में सूखे जैसे हालात हैं. जहां पूरे देश में बारिश हो रही है, तो वहां पर मानसून अब तक नहीं पहुंच सका है.

यहां लोगों ने बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनोखी परंपरा निभाई है. ग्रामीणों ने पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ गधे कांतेश और गधी कस्तूरी की शादी कराई. इसके लिए बकायदा निमंत्रण पत्र छपवाया गया और बारात भी आई. ये शादी मुदलुगी तालुका के हनुमान मंदिर में कराई गई.

गधे-गधी की कराई गई शादी

बता दें कि कांतेश नाम के गधे की शादी कस्तूरी नाम की गधी से कराई गई. इस दौरान ग्रामीण वर-वधु पक्ष में बंटे और सबने पारंपरिक उत्सव मनाकर बारात का आनंद लिया और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया. सोशल मीडिया पर शादी का निमंत्रण भी वायरल हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा था.

क्यों अपनाई गई ये परंपरा?

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों का मानना है कि गधे और गधी की शादी कराने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश कर देते हैं. बारिश न होने के कारण परेशान ग्रामीणों ने इस परंपरा को अपनाया. ये शादी चर्चा में है लेकिन साथ ही चर्चा में है ग्रामीणों की परेशानी. दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून की सुस्ती के कारण खेती नहीं हो रहा है. इसके कारण बारिश पर निर्भर किसानों ने अपनी आस्था और पुरानी परंपरा को देखते हुए ये कदम उठाया है. उनके इस कारनामे से कहीं न कहीं उनकी लाचारी और उम्मीद की एक झलक दिखी.

आज भी जिंदा हैं परंपराएं

आज भले ही लोग मौसम के आधुनिक पूर्वानुमानों पर भरोसा करते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी परंपराएं जिंदा हैं, जो लोगों को एक उम्मीद देती हैं. जब मानसून यहां तक नहीं पहुंचता, तो लोग इन सदियों पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को भी अपनाते हैं. कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होने पर उसे रोकने के लिए आंगन में गुड़िया बांधी जाती है, तो कुछ जगहों पर खुले में लोहे का तवा उल्टा रखने की परंपरा आज भी जिंदा है.