Trump Tariff: 'भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा…' PM Modi के मंत्री ने 'Pushpa' स्टाइल में दिया Trump को करारा जवाब…दुनिया को बताई नए भारत की ताकत

Piyush Goyal On Trump Tariff: भारत ट्रंप की जिद के आगे झुकता नहीं दिख रहा है। नई दिल्ली लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका को बड़ा जवाब देते हुए कहा है कि 'भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा'।

Published: August 9, 2025 09:40:00 IST
Published: August 9, 2025 09:40:00 IST

Piyush Goyal On Trump Tariff
Piyush Goyal On Trump Tariff

Piyush Goyal On Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस समय भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद मामला और भी पेचीदा हो गया है। वहीं, भारत भी ट्रंप की जिद के आगे झुकता नहीं दिख रहा है। नई दिल्ली लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका को बड़ा जवाब देते हुए कहा है कि ‘भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा।’

एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में वैश्विक व्यापार पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश “बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ” है, जीडीपी सालाना साढ़े छह प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और यह तेजी से आगे बढ़ रही है।

भारत इस साल अधिक निर्यात करेगा – पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने आगे कहा, “मुझे विश्वास है कि भारत इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निर्यात करेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार बाधाओं से निपटने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 825 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों पर कहा कि भारत का दृष्टिकोण अब टैरिफ रियायतों की मांग से आगे बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा, “हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारे पास युवाओं की शक्ति है, जबकि आपकी आबादी बूढ़ी हो रही है।” 

केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2000 के बाद से भारत में हुए बड़े बदलावों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने देश में हज़ारों नौकरियाँ पैदा करने का श्रेय आईटी उद्योग को दिया और याद दिलाया कि कैसे देश ने कोरोना महामारी के संकट को अवसर में बदल दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया, “भारत चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा विजयी होकर उभरेगा।”

भारत में होगा 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश – पीयूष गोयल

उन्होंने कहा कि ईएफटीए (EFTA) के सदस्य देश भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमत हुए हैं और इससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और कुल मिलाकर रोज़गार लगभग 50 लाख होगा। उन्होंने कहा, “ईएफटीए समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा और इसके लाभ दिखाई देने लगेंगे।”

देश राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा – पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस सांसद द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत कहने की आलोचना की और कहा कि देश कांग्रेस के शासन को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा, “विपक्षी नेता का नकारात्मक बयान देना शर्मनाक है। मैं इसके लिए उनकी निंदा करता हूँ, और सच कहूँ तो, हमारा देश राहुल गांधी को भारत द्वारा दुनिया के सामने पेश की जा रही महान कहानी के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा।”

राधे-राधे बोलते हुए इमोशनल हुए Premanand Maharaj, फूट-फूटकर रोईं पहलगाम में हुए शहीद की पत्नी, बोलीं-मेरे पति को….

Tags: Donald Trump, india, Piyush Goyal, Trump Tariff
Trump Tariff: ‘भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा…’ PM Modi के मंत्री ने ‘Pushpa’ स्टाइल में दिया Trump को करारा जवाब…दुनिया को बताई नए भारत की ताकत

Trump Tariff: ‘भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा…’ PM Modi के मंत्री ने ‘Pushpa’ स्टाइल में दिया Trump को करारा जवाब…दुनिया को बताई नए भारत की ताकत
Trump Tariff: ‘भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा…’ PM Modi के मंत्री ने ‘Pushpa’ स्टाइल में दिया Trump को करारा जवाब…दुनिया को बताई नए भारत की ताकत
Trump Tariff: ‘भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा…’ PM Modi के मंत्री ने ‘Pushpa’ स्टाइल में दिया Trump को करारा जवाब…दुनिया को बताई नए भारत की ताकत
Trump Tariff: ‘भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा…’ PM Modi के मंत्री ने ‘Pushpa’ स्टाइल में दिया Trump को करारा जवाब…दुनिया को बताई नए भारत की ताकत
