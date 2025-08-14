Home > देश > एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप

एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप

Nitin Gadkari On Akhand Bharat: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि अगर भारत हर क्षेत्र में मजबूत होगा, तो दुनिया उसकी बात ज़रूर मानेगी। उन्होंने भारत को महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने की वकालत की है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 16:34:37 IST

Nitin Gadkari On Akhand Bharat
Nitin Gadkari On Akhand Bharat

Nitin Gadkari On Akhand Bharat: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि अगर भारत हर क्षेत्र में मजबूत होगा, तो दुनिया उसकी बात ज़रूर मानेगी। उन्होंने भारत को महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने की वकालत की है। उन्होंने यह बयान नागपुर में राष्ट्र निर्माण समिति (सामाजिक संगठन) द्वारा ‘अखंड भारत संकल्प दिवस’ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दिया।

 ‘हमारा देश ‘अखंड’ हो जाएगा’

नितिन गडकरी ने संबोधन करते हुए कहा कि, “हम इस दिन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि 1947 में इसी दिन देश दो भागों – भारत और पाकिस्तान – में विभाजित हुआ था। हम सभी एक मिशन के रूप में स्वीकार करते हैं कि हमारे देश का विभाजन अप्राकृतिक था और एक दिन हमारा देश ‘अखंड’ बनेगा, यही संकल्प हम आज इस कार्यक्रम में लेते हैं।” उन्होंने भारत की विविधता में एकता और देश की सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा की।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संकल्प

केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी संकल्प प्रत्येक भारतीय के प्रयास से पूरे होंगे। 

उन्होंने कहा, “अगर हम हर क्षेत्र में मजबूत होंगे, तो दुनिया हमारी बात जरूर सुनेगी। अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और तकनीक में मजबूत, कृषि और व्यापार में आगे बढ़ने वाला देश और जिसके नागरिक देशभक्त और संस्कारवान हों, वही देश विश्वगुरु बन सकता है।”

इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और युवाओं में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के महत्व पर बल दिया।

Pooja Pal Expel From SP: सपा विधायक पूजा पाल ने की थी CM Yogi की तारीख, नहीं हुआ अखिलेश को हजम, पार्टी से कर दिया…

Tags: Akhand BharatNitin Gadkari
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप
एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप
एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप
एक दिन हमारा देश अखंड हो जाएगा…पीएम मोदी के मंत्री ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, विश्वगुरु बनने तक का बताया रोड मेप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?