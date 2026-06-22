Home > देश > माता-पिता को याद कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar, बोले— ‘यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, कृतज्ञता का नमन है’

माता-पिता को याद कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar, बोले— ‘यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, कृतज्ञता का नमन है’

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम के दौरान अपने माता-पिता को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है, जिन्होंने हमें जीवन और संस्कार दिए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार है और यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी प्रतीक है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: June 22, 2026 2:53:57 PM IST

पौधा रोपण के दौरान माता-पिता को याद करके भावुक हुए मनोहर लाल खट्टर
पौधा रोपण के दौरान माता-पिता को याद करके भावुक हुए मनोहर लाल खट्टर


Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम के दौरान अपने माता-पिता को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है, जिन्होंने हमें जीवन और संस्कार दिए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार है और यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी प्रतीक है.
केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित प्रसिद्ध पितृ पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता-पिता की स्मृति में पौधारोपण किया. इस दौरान वे भावुक हो गए और अपने माता-पिता को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई.

माता-पिता की याद में भावुक हुए Manohar Lal Khattar

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम के दौरान अपने माता-पिता को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक पर्यावरणीय अभियान नहीं, बल्कि अपने माता-पिता और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है. खट्टर ने कहा, “यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, कृतज्ञता का नमन है. इस दौरान उन्होनें उनको याद करके उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया. इस दौरान उनकी आंखे नम हो गई. वहां उपस्थित सभी गणमान्य लोग भी भावुक हो गए.

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पेड़ लगाना भविष्य और संस्कारों को समर्पित एक संकल्प

केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar ने कहा कि पौधारोपण केवल हरियाली बढ़ाने का अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और हमारे संस्कारों को जीवित रखने का संकल्प है. उन्होंने माता-पिता और पूर्वजों को याद करते हुए कहा कि प्रत्येक पौधा कृतज्ञता, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है. 

पौधारोपण कार्यक्रम में छलका खट्टर का दर्द

पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar माता-पिता को याद कर भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, पूर्वजों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है. पेड़ लगाना भविष्य और संस्कारों को समर्पित एक संकल्प है”.

Tags: Enviornment newsmanohar lal khattar
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