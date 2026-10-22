भड़काऊ डिबेट से बचें TV चैनल्स, ना दिखाएं देश विरोधी कंटेंट; केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी

निजी समाचार चैनलों पर बेलगाम बहस, अमर्यादित भाषा समेत अन्य विषय वस्तु (Subject matter) को लेकर केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार अधिक एक्टिव हो गए हैं. केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों से सांप्रदायिक, राष्ट्र-विरोधी, अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री को प्रसारित होने से रोकने के लिए बहस और पैनल चर्चा पर सख्त संपादकीय नियंत्रण रखने के लिए कहा है. समाचार चैनलों पर बहस या परिचर्चा के दौरान वक्ताओं को म्यूट करने, कार्यक्रमों को बाधित करने या जहां आवश्यक हो फ़ीड में कटौती करने का निर्देश दिया है. बुधवार को जारी एक सलाह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी प्रसारकों को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव कवरेज के प्रति आगाह किया और उनसे समाचार सटीकता से समझौता किए बिना सत्यापित तथ्यों, अनुमोदित मानचित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करने का आग्रह किया.

सरकार ने टीवी चैनलों से भड़काऊ बहसों पर लगाम लगाने को कहा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बुधवार को जारी सलाह में कहा गया- ‘पर्याप्त संपादकीय नियंत्रण (पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के सावधानीपूर्वक चयन और पूर्व-संवेदनशीलता सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) का प्रयोग किया जाना चाहिए. जहां भी आवश्यक हो, अपमानजनक, अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिए फ़ीड को म्यूट करना, अस्वीकरण, रुकावट या बंद करना जैसे तत्काल उपचारात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए.

यह एडवाइजरी सभी टीवी चैनलों को संबोधित है, लेकिन मुख्य रूप से समाचार प्रसारकों पर लक्षित है. चैनलों को आतंकवाद-रोधी अभियानों के लाइव कवरेज से दूर रहने, अपने सभी प्रसारणों और ग्राफिक्स में देश के केवल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित मानचित्रों का उपयोग करने और समाचार की सटीकता या प्रामाणिकता से समझौता किए बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टूल को सहायक भूमिका तक सीमित करने के लिए भी कहती है.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम कोड के प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामले देखे हैं.

सत्यापित रिपोर्टिंग करें

यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत गठित अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) की एक बैठक के बाद हुआ, जिसमें पाया गया कि कई टीवी चैनल प्रोग्राम कोड का पालन नहीं कर रहे थे. समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रसारण में अनुचित व्यवहार या भाषा को सामान्य नहीं बनाया जाना चाहिए. चैनलों से यह भी कहा गया कि वे हिंसक, ग्राफिक या परेशान करने वाले दृश्य प्रसारित करते समय उचित सावधानी, जिम्मेदारी और संपादकीय विवेक दिखाएं, ताकि शालीनता को ठेस ना पहुंचे या दर्शकों को अनावश्यक परेशानी ना हो. अपराध और हिंसा पर मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट सत्यापित तथ्यों पर आधारित और संतुलित होनी चाहिए, ताकि गलत आक्षेप और आधा सच प्रसारित न हो.

सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचें

एडवाइजरी में कहा गया है कि चैनलों को सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचना चाहिए जो गैरकानूनी या सामाजिक रूप से अवांछनीय व्यवहार को महिमामंडित या सामान्य बना सकती है और परेशान करने वाले दृश्यों को बार-बार दोहराना या प्रसारित नहीं करना चाहिए. इसमें कहा गया है कि जहां भी आवश्यक हो, उचित धुंधलापन या मास्किंग तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है, ताकि दर्शकों के अच्छे स्वाद और शालीनता को ठेस ना पहुंचे. एडवाइजरी में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के दृश्य दिखाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. चैनलों को यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर ना करने के सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है.

सत्यापित तथ्यों पर आधारित हो रिपोर्टिंग

प्राकृतिक आपदाओं, आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं के लिए मंत्रालय ने कहा कि दर्शकों के बीच अनावश्यक घबराहट से बचने के लिए जहां आवश्यक हो वहां दृश्यों पर समय-चिह्न लगाया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग सत्यापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए. प्रसारकों को अपनी संपादकीय जांच कड़ी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि समाचार एकत्र करने, संपादन, उत्पादन और प्रसारण में शामिल सभी लोग प्रोग्राम कोड जानते हैं, उन्हें अपनी टीमों के लिए नियमित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.