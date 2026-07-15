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सेमीकॉन 2.0 से लेकर वाराणसी में कनेक्टर कॉरिडोर तक…केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कौन-कौन से 6 बड़े फैसले लिए गए?

Union Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज 6 अहम फैसले लिए. जिसमें सेमीकॉन 2.0 और वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए नेशनल हाईवे-19 (NH-19) और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी गई है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: July 15, 2026 3:57:29 PM IST

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए


Union Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यानी बुधवार (15 जुलाई, 2026) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए हैं. जिसमें भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए ‘सेमीकॉन 2.0’ (Semicon 2.0) को मंजूरी दे दी है. जिसका कुल बजट 1,27,500 करोड़ रुपये है. भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को लगातार और लंबे समय तक समर्थन देने की जरूरत को समझते हुए और ‘सेमीकॉन 1.0’ से बनी गति को आगे बढ़ाते हुए ‘सेमीकॉन 2.0’ का मकसद देश को दुनिया के सेमीकंडक्टर मैप पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है.

इसके अलावा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए नेशनल हाईवे-19 (NH-19) और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है, जिसमें गंगा नदी के किनारे कनेक्टिविटी भी शामिल है.

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कॉरिडोर में कितने की लागत लगेगी?

46.039 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में छह-लेन वाला एलिवेटेड मेन कैरिजवे, एक शानदार केबल-स्टेयड ब्रिज, एक एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवर ब्रिज-कम-मेजर ब्रिज, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड शामिल हैं. इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत कुल 14,447.64 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा, जिसमें 6,037.85 करोड़ रुपये की सिविल कंस्ट्रक्शन लागत (यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित, GST को छोड़कर) और NH(O) के तहत 541.11 करोड़ रुपये की ज़मीन अधिग्रहण लागत शामिल है.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भीड़ कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे NH-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर लंबे लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से 6/4-लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है, जिसमें मेन कैरिजवे, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड हैं. इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) द्वारा हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत कुल 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा, जिसमें 4,565.33 करोड़ रुपये की सिविल कंस्ट्रक्शन लागत और 934.91 करोड़ रुपये की ज़मीन अधिग्रहण लागत शामिल है.

मोबाइल फोन निर्माण योजना को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन निर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी दी है.

भारत यूरिया में बनेगा आत्मनिर्भर

इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया को मंजूरी दी गई है. देश भर में यूरिया के 9 बड़े प्लांट लगेंगे. भारत में एक करोड़ मीट्रिक टन यूरिया का मैन्युफैक्चर होगा. 8 नए प्लांट बनने से भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा.

रेल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज रेल मंत्रालय की 2 (दो) परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 3,907 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

पारादीप – हरिदासपुर – दोहरीकरण (Doubling)

राजखरसवां – डांगोआपोसी – चौथी लाइन (4th Line)

लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी. मल्टी-ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़-भाड़ कम करने में मदद करेंगे. ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘नए भारत’ के विजन के अनुरूप हैं. इससे क्षेत्र का व्यापक विकास होगा और वहां के लोग ‘आत्मनिर्भर’ बनेंगे, साथ ही उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

Tags: home-hero-pos-2narendra modi
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