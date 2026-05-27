Home > देश > राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

Ration Distribution: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राशन वितरण से जुड़े 3 अहम फैसले लिए गए. जिससे 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होने वाला है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है.

By: Sohail Rahman | Published: May 27, 2026 5:37:12 PM IST

राशन वितरण योजना में किए गए 3 बड़े बदलाव
राशन वितरण योजना में किए गए 3 बड़े बदलाव


Ration Distribution Scheme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रही है. अब इस योजना के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने ‘SARTHAK PDS’ पहल को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और इसके तहत कई बड़े सुधार पेश किए हैं, जिनका लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा.

इन सुधारों में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने से लेकर राशन की चोरी पर अंकुश लगाने तक के उपाय शामिल हैं. इसके अलावा, अश्विनी वैष्णव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाया है. जिसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन स्वीकृत किया है. यह योजना तीन विशिष्ट बदलावों के कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है.

You Might Be Interested In

केंद्रीय मंत्री ने क्या-क्या घोषणाएं की?

कैबिनेट बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार राज्य एजेंसियों को उनके संबंधित राज्यों के भीतर गोदामों से राशन की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इससे परिवहन लागत को कम करने और गरीबों तक राशन की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. उम्मीद है कि इस उपाय से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें – Mini Myanmar In India: भारत में बसा है ‘म्यांमार’ जैसा खूबसूरत ठिकाना, इगतपुरी का यह गेट देखकर भूल जाएंगे विदेश

सरकार करेगी सहायता

इस फैसले का तात्पर्य यह है कि सरकार स्वयं राशन की दुकानों को भी सहायता प्रदान करेगी. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस तरह की सहायता की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो पहले अपर्याप्त थी और अब राशन डीलरों को डिजिटल उपकरण प्राप्त करने, भंडारण सुविधाओं में सुधार करने और अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी. इससे दुकानों की परिचालन संरचना मजबूत होगी और राशन वितरण में होने वाली अनियमितताएं कम से कम होंगी. इसके अलावा, राशन दुकानदारों को वित्तीय राहत भी मिल सकती है.

राशन वितरण केंद्र में होगा बड़ा बदलाव

तीसरा प्रमुख बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आधुनिकीकरण से संबंधित है. सरकार संपूर्ण राशन वितरण तंत्र का आधुनिकीकरण करने और इसे एक प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली में बदलने के लिए तैयार है. इस पहल में स्वचालन (automation), डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन निगरानी, ​​स्मार्ट उपकरणों की तैनाती और पारदर्शिता उपकरणों का कार्यान्वयन शामिल है. उम्मीद है कि ये उपाय चोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का प्रत्यक्ष लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है.

यह भी पढ़ें – 8th Pay Commission: रेलवे यूनियन का बड़ा दांव, 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर से 4 गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी

इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सरकार का उद्देश्य ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ जैसी प्रणालियों को और भी अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे पूरे देश में राशन वितरण अधिक सुचारू और पारदर्शी हो सके. इससे लाखों लाभार्थियों को लाभ होगा.

Tags: Ashwini Vaishnawnarendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिनटों में गायब हो जाएंगे टॉयलेट सीट के दाग, आजमाएं...

May 27, 2026

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू,...

May 27, 2026

शहतूत खाने के 6 फायदे

May 27, 2026

इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

May 27, 2026

IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस...

May 27, 2026

समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold...

May 27, 2026
राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
राशन वितरण स्कीम में कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, 80 करोड़ लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?