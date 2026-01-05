Home > देश > Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला

Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला

Delhi Riots Case: इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में SC ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है.

By: Heena Khan | Last Updated: January 5, 2026 11:31:19 AM IST

delhi riots case
delhi riots case


Delhi Riots Case: इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में SC ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल की अर्जियों की जांच करते समय उसने जानबूझकर कोई सामूहिक या एक जैसा तरीका अपनाने से परहेज किया है. कोर्ट ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि प्रॉसिक्यूशन के सबूतों से उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके मामले में कानून के तहत ज़रूरी शर्तें पूरी होती हैं और कार्यवाही के इस स्टेज पर उन्हें बेल देना सही नहीं है.

You Might Be Interested In

बाकी 5 आरोपियों को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेक्टेड गवाहों की जांच पूरी होने के बाद, या इस आदेश की तारीख से एक साल बाद, अपील करने वाले बेल के लिए नया आवेदन देने के लिए आज़ाद होंगे. फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं हैं.

You Might Be Interested In

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ ?

उनकी ज़मानत की अर्ज़ियों की सुनवाई के दौरान, उनके वकीलों ने ज़्यादातर मामले में देरी और ट्रायल शुरू होने की कम संभावना पर बहस की. कोर्ट को यह भी बताया गया कि वे एक ऐसे मामले में पाँच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं, जिसमें उन पर UAPA के तहत अपराध करने के गंभीर आरोप हैं.यह दलीलें भी दी गईं कि हिंसा का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दंगे भड़काए थे, जबकि पांच साल बीत चुके हैं.

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि कथित अपराधों में राज्य को अस्थिर करने की जानबूझकर कोशिश की गई थी. उसने तर्क दिया कि ये अचानक हुए विरोध प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि “सत्ता परिवर्तन” और “आर्थिक गला घोंटने” के मकसद से एक सोची-समझी “पूरे भारत” की साज़िश थी. दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि यह साज़िश कथित तौर पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के समय की गई थी, जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के मुद्दे को वैश्विक बनाना था.

You Might Be Interested In
Tags: Delhi riothome-hero-pos-1sharjeel imamumar khalidumark halid bail
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला
Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला
Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला
Delhi Riots Case: क्या शरजील इमाम और उमर खालिद को मिल गई जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला