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Umar Khalid: उमर खालिद की किताब पर JNU में होने वाली चर्चा कैंसिल, यूनिवर्सिटी के अनुमति वापस लेने की क्या है वजह?

Fractured Communities Book Discussion: JNU ने 10 अगस्त को उमर खालिद की किताब 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़' पर होने वाली चर्चा के लिए SSS-1 ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी है.

By: Shristi S | Published: August 9, 2026 4:59:39 PM IST

उमर खालिद की किताब पर JNU में होने वाली चर्चा कैंसिल
उमर खालिद की किताब पर JNU में होने वाली चर्चा कैंसिल


Umar Khalid Book Discussion Cancel: जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद की लिखी किताब ‘फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़: आदिवासी हिस्ट्रीज़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ़ पावर’ पर सोमवार, 10 अगस्त को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के एक ऑडिटोरियम में होने वाली चर्चा को उसकी तय जगह से हटा दिया गया है. यह किताब खालिद की PhD थीसिस है, जब वह JNU में स्कॉलर थे.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) के जनरल सेक्रेटरी ने कहा यह इवेंट स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज के ऑडिटोरियम में होना था, लेकिन अब जगह कैंसिल कर दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी जगह की घोषणा अलग से की जाएगी.

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कैंसिलेशन की क्या बताई वजह?

हालांकि जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ओरिजिनल जगह कैंसिल करने का कोई खास कारण नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में X पर JNU के ऑफिशियल हैंडल ने प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी न देना को कारण बताया. यूनिवर्सिटी एडमिन ने परमिशन लेटर भी शेयर किया जिसमें एप्लीकेंट ने इवेंट का ज़िक्र आदिवासी दिवस के लिए पब्लिक टॉक (बुक डिस्कशन) के तौर पर किया था.

इस इवेंट में खालिद की किताब पर एक डिस्कशन होना था, जिसमें आदिवासी इतिहास और सत्ता की पॉलिटिक्स की जांच की गई है, और इसे JNUSU ने इंटरनेशनल डे ऑफ़ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स (या विश्व आदिवासी दिवस) के मौके पर ऑर्गनाइज़ किया था. यह सोमवार को दोपहर 3 बजे स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज-I (SSS-I) ऑडिटोरियम में होना था.

इवेंट पोस्टर के मुताबिक, डिस्कशन में स्पीकर्स में प्रोफेसर प्रभु शामिल हैं. महापात्रा और उमा चक्रवर्ती, लेखक और पत्रकार शुद्धब्रत सेनगुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और स्कॉलर बनोज्योत्सना लाहिड़ी, जो खालिद की पार्टनर भी हैं, शामिल हैं.

उमर खालिद सितंबर 2020 से 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत जेल में बंद हैं. वह अभी भी अपने ट्रायल के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं. यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) एक्ट (CAA) और प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे.

Tags: JNU Newsumar khalid
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