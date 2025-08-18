Yogi के इलाके से मिट जाएगा मुगलों का नामोनिशान! अब इस पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई मांग, बोली-यहां का रखो सनातनी नाम

UP News: देशभर में कई राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ का नाम मुगलों से जुड़ा है। वहीँ ऐसे में लगातार इन इलाकों के नामों पर सियासत छिड़ी रही है। वहीँ अब एक बार फिर से ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले का नाम बदलने को लेकर आवाज बुलंद कर डाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी, संत या समाज और संस्कृति के लिए काम करने वाले महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए।

विपक्ष पर किया पलटवार

सिर्फ यही नहीं बल्कि इस दौरान उमा भारती ने विपक्ष पर जुबानी हमला भी बोला और कहा कि वो सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनके मुताबिक, अगर विपक्ष सचमुच जनभावनाओं का सम्मान करता, तो गुलामी के दौर से जुड़े नामों का समर्थन कभी नहीं करता। वहीँ इसी बीच भाजपा नेता उमा भारती ने राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हर शिकायत सुनता है और उसी के आधार पर कार्रवाई करता है। अगर जनता राहुल गांधी को वोट नहीं दे रही है, तो उन्हें खुद इसका विश्लेषण करना चाहिए।

कांग्रेस ने किया नई यात्रा का आगाज

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के विरोध में बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 से ज़्यादा ज़िलों से होते हुए 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने के बाद 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी।रविवार को सासाराम में आयोजित इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, कन्हैया कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटों की चोरी करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और जनता को अब उन्हें सत्ता से बाहर करना होगा।