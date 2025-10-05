Aadhaar Card: अब नहीं लगेगा पैसा! बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट पर UIDAI का बड़ा फैसला

Aadhaar Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सभी शुल्क माफ कर दिए हैं. जिससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है. MBU शुल्क माफी 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है और एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगा.

आधार कार्ड के नियम क्या हैं?

पांच साल से कम उम्र के बच्चे अपनी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र देकर आधार के लिए नामांकन कराते है. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस बायोमेट्रिक्स आधार नामांकन के लिए नहीं लिए जाते क्योंकि वे उस उम्र तक परिपक्व नहीं होते. अब जब भी उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की आवश्यकता होगी. उनसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा.

वर्तमान बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क क्या है?

वर्तमान नियम के अनुसार, 5 साल की आयु तक पहुंचने पर बच्चे के आधार में फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो अपडेट करना अनिवार्य है. इससे पहले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कहा जाता है. इसी प्रकार 15 साल की आयु प्राप्त करने पर बच्चे को एक बार फिर अपना बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना होता है. जिसे दूसरा एमबीयू कहा जाता है.

अभी कितनी है फीस?

पहला और दूसरा एमबीयू, यदि क्रमशः 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष की आयु के बीच करवाया जाता है तो निःशुल्क होता है. इसके बाद प्रति एमबीयू ₹125/- का एक निश्चित शुल्क लिया जाता है. इस निर्णय के साथ अब 5-17 साल की आयु के सभी बच्चों के लिए एमबीयू प्रभावी रूप से निःशुल्क हो गया है.

आधार कार्ड का नियम

बायोमेट्रिक्स के साथ आधार अपडेट करने से जीवन आसान हो जाता है और स्कूल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना आदि जैसी सेवा के लिए आधार का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित होता है. माता-पिता/अभिभावक को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के बायोमेट्रिक्स को प्राथमिकता के आधार पर अपडेट करे.