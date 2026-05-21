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Aadhaar update: यूआईडीएआई ने बढ़ाई आधार अपडेट की फ्री सुविधा, जानिए नई तारीख और पूरा प्रोसेस

Aadhaar update: यूआईडीएआई ने आधार कार्ड से जुड़े दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 14 जून 2027 कर दी है. अब लोग घर बैठे myAadhaar पोर्टल के जरिए नाम, पता और अन्य जानकारियां मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं. ]

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 21, 2026 6:02:37 PM IST

घर बैठे ऑनलाइन करें आधार अपडेट
घर बैठे ऑनलाइन करें आधार अपडेट


Aadhaar update: अगर आप लंबे समय से अपने आधार कार्ड की जानकारी अपडेट कराने की सोच रहे थे, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने आधार से जुड़े दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा की समय-सीमा बढ़ा दी है. अब लोग 14 जून 2027 तक घर बैठे बिना किसी शुल्क के आधार में नाम, पता और अन्य जरूरी जानकारियों से जुड़े दस्तावेज अपडेट कर सकेंगे. आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंकिंग, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं और केवाईसी जैसी कई जरूरी सेवाओं का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. ऐसे में अगर आधार में गलत या पुरानी जानकारी दर्ज है, तो लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

यूआईडीएआई ने बढ़ाई आधार अपडेट की डेडलाइन

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने देशभर के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. यूआईडीएआई ने आधार कार्ड से जुड़े दस्तावेजों को ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 14 जून 2027 कर दिया है. इस फैसले के बाद अब लोग बिना किसी शुल्क के अपने आधार में नाम, पता और अन्य जरूरी जानकारियों को अपडेट कर सकेंगे. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, जिनका आधार कई साल पुराना हो चुका है और उन्होंने अब तक कोई अपडेट नहीं कराया है.

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क्यों जरूरी है आधार अपडेट कराना?

आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हर जरूरी काम का हिस्सा बन चुका है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर सिम कार्ड खरीदने, सरकारी सब्सिडी लेने, PAN लिंकिंग, इंश्योरेंस और मोबाइल वेरिफिकेशन तक आधार की जरूरत पड़ती है. अगर आपके आधार में दर्ज जानकारी पुरानी या गलत है, तो केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है. इसके अलावा बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और दूसरी वित्तीय सेवाओं में दिक्कत आ सकती है. कई मामलों में अकाउंट फ्रीज होने तक की नौबत आ सकती है. इसी वजह से यूआईडीएआई लगातार लोगों को आधार अपडेट रखने की सलाह देता रहा है.

ऑनलाइन अपडेट की सुविधा ही रहेगी मुफ्त

यूआईडीएआई ने साफ किया है कि यह मुफ्त सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम यानी myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी. अगर कोई व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या आधार सेवा केंद्र जाकर अपडेट कराता है, तो वहां निर्धारित शुल्क देना होगा. इसलिए ऑनलाइन अपडेट करना ज्यादा आसान और फायदेमंद माना जा रहा है.

घर बैठे ऐसे करें आधार अपडेट

ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा. वहां आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करने के बाद मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर आपकी मौजूदा जानकारी दिखाई देगी, जिसे ध्यान से जांचना जरूरी है. अगर किसी जानकारी में बदलाव करना हो, तो ‘डॉक्यूमेंट अपडेट’ विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद पहचान प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. दस्तावेज जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए. सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन दबाना होगा. प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा, जिसकी मदद से बाद में आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है.

10 साल पुराना आधार है तो तुरंत करें अपडेट

यूआईडीएआई ने उन लोगों को खास सलाह दी है, जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है और उन्होंने अब तक कोई अपडेट नहीं कराया है. ऐसे लोगों को भविष्य में होने वाली केवाईसी और बैंकिंग संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए इस मुफ्त सुविधा का लाभ जरूर उठाना चाहिए.

डिजिटल सेवाओं में आधार की बढ़ी अहमियत

पिछले कुछ वर्षों में आधार कार्ड की उपयोगिता तेजी से बढ़ी है. सरकारी योजनाओं से लेकर निजी सेवाओं तक, हर जगह आधार आधारित पहचान और वेरिफिकेशन को प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में आधार में सही जानकारी होना न सिर्फ जरूरी, बल्कि कई सेवाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य बन चुका है.

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