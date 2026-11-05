UGC Rollback: UGC के विवादित नियमों पर फिर विचार करेगी केंद्र सरकार, समीक्षा के लिए बनेगी कमेटी

UGC Rollback: केंद्र सरकार ने गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 2026 के इक्विटी नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है. कोर्ट ने जनवरी में इन नियमों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ऐसी चिंताएं थीं कि इनके अस्पष्ट प्रावधानों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और समाज पर इसके खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं. यह बात तब सामने आई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने केंद्र सरकार को इन नियमों पर फिर से विचार करने की सलाह दी. बेंच ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये नियम सभी छात्रों के हितों की रक्षा करें और किसी भी वर्ग को चिंतित या असंतुष्ट न छोड़ें.

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बेंच ने कहा कि आप इन नियमों पर फिर से विचार क्यों नहीं करते ताकि अगली पीढ़ी का ध्यान रखा जा सके? इनसे हर छात्र के हितों की रक्षा होनी चाहिए. तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इन नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति बनाने पर सोच रही है और इस मामले की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी वर्ग असंतुष्ट या चिंतित न रहे.

मामले की सुनवाई टालते हुए बेंच ने कहा कि हमने उन्हें सलाह दे दी है. देखते हैं कि वे आगे क्या करते हैं. यह घटनाक्रम UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को लेकर चल रही कानूनी और सार्वजनिक बहस के बीच सामने आया है. इन विनियमों को 13 जनवरी को अधिसूचित किया गया था, लेकिन इनके प्रावधानों को चुनौती दिए जाने के बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी.

उस समय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि यह ढांचा अपने मौजूदा रूप में अस्पष्ट है और शरारती तत्वों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि इससे समाज में विभाजन हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक कोई नया समाधान नहीं निकलता तब तक UGC के 2012 के भेदभाव-विरोधी नियम लागू रहेंगे, ताकि भेदभाव का सामना कर रहे छात्रों को न्याय पाने का कोई रास्ता मिलता रहे.

2026 के इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और डीम्ड संस्थानों के लिए ‘समान अवसर केंद्र’ (equal opportunity centres) और ‘समानता समितियां’ (equity committees) बनाना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य भेदभाव की शिकायतों को सुलझाना और उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी को शामिल करने (inclusion) को बढ़ावा देना है.

हालांकि हाशिए पर रहने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने इस ढांचे का स्वागत किया है, लेकिन कई सवर्ण संगठनों और छात्रों ने इसका विरोध किया है. उनका तर्क है कि इसके प्रावधान एकतरफा हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. मंगलवार को दिल्ली में UGC मुख्यालय के बाहर सवर्ण छात्रों के एक समूह ने भी विरोध प्रदर्शन किया और इन नियमों को वापस लेने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से ‘विनियम 3(c)’ को चुनौती दी गई है. इसमें .जाति-आधारित भेदभाव. को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के खिलाफ .केवल जाति या जनजाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस परिभाषा में सामान्य श्रेणी (general category) के उन छात्रों को शामिल नहीं किया गया है, जो भेदभाव का सामना कर सकते हैं. साथ ही, उनका यह भी कहना है कि इन नियमों में झूठी शिकायतों से निपटने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है.

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