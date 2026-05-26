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राजनीति में उतरेगी कॉकरोच पार्टी! क्या राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे अभिजीत दीपके? BJP खेमे में हलचल तेज

Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है. कांग्रेस नेता उदित राज ने अभिजीत दीपके को राहुल गांधी के साथ जुड़कर भाजपा के खिलाफ मजबूत राजनीतिक आंदोलन बनाने की सलाह दी.

By: Preeti Rajput | Published: May 26, 2026 10:51:33 AM IST

क्या राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे अभिजीत दीपके?
क्या राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाएंगे अभिजीत दीपके?


CJP News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बना हुई है. इस पार्टी के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हो चुके हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है. इस बीच अफवाहें है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी भी इसकी पॉपूलैरिटी को देखते हुए गठबंधन करने के बारे में विचार कर रही है. कांग्रेस के एक नेता ने इसी मंशा को जाहिर करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को सुझाव दिया है. 

कांग्रेस से जुड़ सकती है कॉकरोच जनता पार्टी 

दलित नेता उदित राज ने दीपके को सुझाव देते हुए कहा कि इस आंदोलन को सफल करने के लिए एक राजनीतिक दल का साथ होना बेहद जरूरी है. राहुल गांधी ही वह नेतृत्व का काम कर सकते हैं. उदित राज ने उम्मीद जताते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी मिलकर भाजपा को सत्ता से दूर कर सकती है. उदित राज ने आगे कहा कि ऐसे आंदोलन टिकने के लिए राजनीतिक दलों का साथ होना बेहद जरूरी है. सोशल मीडिया पर जन्मी इस पार्टी का नेतृत्व अभिजीत दीपके कर रहे हैं. इससे सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ नजर आ रही है. लेकिन यह आंदोलन तभी टिक पाते हैं, जब राजनीतिक दलों के साथ जुड़ें, तभी सत्ताधारी भाजपा को सरकार को हटाया जा सकता है. 

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राहुल गांधी का नेतृत्व जरूरी 

उदित राज ने दीपको को सुझाव देते हुए कहा कि वह आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी को सौंप दें. केवल राहुल का नेतृत्व ही इसे एक व्यापक आंदोलन में तब्दील कर सकता है. नहीं तो जल्द इसका मकसद खत्म हो जाएगा. दीपके, एक अंबेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं. 

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राजनीति में शामिल होगी कॉकरोच पार्टी!

अभिजीत दीपके अमेरिका बोस्टन में रहने वाले हैं. उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ 16 मई को की थी और आती ही ये पार्टी हर तरफ चर्चा का विषय बन गई. इसकी शुरुआत प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की यूथ पर की गई टिप्पणी के कारण हुई थी. उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना “कॉकरोच” से की थी. जिसके कारण कॉकरोच पार्टी के तमाम सोशल हैंडल और इसके वेबसाइट बने, लेकिन यह सभी बंद किया जा चुका है. फिलहाल पार्टी के भविष्य पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल की पार्टी यहां खत्म होगी या और बड़े आंदोलन में तब्दील होगी. 

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Tags: CJPCockroach Janata Partycongressrahul gandhi
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