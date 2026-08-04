Udhayanidhi Stalin: क्या मैंने कुछ गलत…, हिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन का पहला रिएक्शन आया सामने

Udhayanidhi Stalin First Reaction: डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक्ट्रेस त्रिशा पर कमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो गया है. त्रिशा पर डबल मीनिंग कमेंट करने के बाद उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद स्टालिन का पहला रिएक्शन सामने आया है. उनका कहना है कि उन्होंने कहीं भी त्रिशा का नाम नहीं लिया है.

उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा?

एक टीवी चैनल से बात करते हुए स्टालिन ने कहा- ‘क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने मुख्यमंत्री के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया. मैं इस पर और कोई कमेंट नहीं करना चाहता.’ आपको बता दें कि स्टालिन को पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया है. मंगलवार को पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस वैन में ले गई थी, जिसके बाद मौके पर काफी हंगामा हुआ.

क्या है मामला

दरअसल, कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे. इसी बीच भीड़ में से किसी ने एक्ट्रेस त्रिशा का नाम पुकारा. इस पर जवाब देते हुए उदयनिधि ने कथित तौर पर एक अभद्र और डबल मीनिंग वाला बयान दिया. नारों के बीच स्टालिन ने कहा, ‘पानी कहीं और पहुंचे या नहीं, वहां तो पहुंचना ही चाहिए.’ हालांकि, इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह कावेरी नदी के पानी की बात कर रहे थे.

स्टालिन के कमेंट के बाद TVK ने नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) में स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पार्टी ने NCW से मांग की है कि उदयनिधि को नोटिस भेजा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

BJP ने उन्हें जेल भेजने की मांग की

तमिलनाडु BJP के चीफ स्पोक्सपर्सन नारायणन तिरुपति ने भी स्टालिन के विवादित बयान पर एतराज़ जताया था. उन्हें जेल भेजने की मांग की गई थी. उन्होंने कहा था – ‘तंजावुर में उदयनिधि का डबल मीनिंग वाला कमेंट बेहद शर्मनाक, अश्लील और घिनौना है. कोई भी सभ्य इंसान पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता.