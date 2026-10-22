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Udhampur News: मां के साथ ऐसा सौतेलापन? डीजल छिड़ककर बेटे ने जिंदा फूंका, 70 फीसदी तक झुलसी, फिर तोड़ा दम!

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में 40 वर्षीय सुषमा देवी की गंभीर रूप से झुलसने के बाद मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, सौतेले बेटे मोक्ष वर्मा पर डीजल डालकर आग लगाने का आरोप है. आरोपी हिरासत में है और पुलिस वारदात की वजह की जांच कर रही है.

By: Kajal Jain | Published: October 22, 2026 11:35:34 AM IST

मां के साथ ऐसा सौतेलापन? डीजल छिड़ककर बेटे ने जिंदा फूंका, 70 फीसदी तक झुलसी, फिर तोड़ा दम!
मां के साथ ऐसा सौतेलापन? डीजल छिड़ककर बेटे ने जिंदा फूंका, 70 फीसदी तक झुलसी, फिर तोड़ा दम!


Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां एक कलयुगी सौतेले बेटे ने अपनी ही मां (सौतेली मां) पर डीजल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. इस भयानक हमले में महिला करीब 70 प्रतिशत तक बुरी तरह झुलस गई. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई स्तब्ध है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

पुलिस और रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाली महिला की पहचान 40 साल की सुषमा देवी के रूप में हुई है, जो उधमपुर की हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले केशव वर्मा की पत्नी थीं. बुधवार की शाम को घर पर किसी बात को लेकर अचानक विवाद बढ़ा और उनके सौतेले बेटे मोक्ष वर्मा ने कथित तौर पर उन पर डीजल डालकर आग लगा दी. आग की लपटों से घिरने के कारण सुषमा देवी बुरी तरह झुलस गईं और उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए.

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जम्मू के GMC अस्पताल में तोड़ा दम, गंभीर हालत में किया गया था रेफर

घटना के तुरंत बाद परिवार और स्थानीय लोगों की मदद से घायल सुषमा देवी को इमरजेंसी में जिला अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया. हालांकि, उनकी हालत बेहद नाजुक थी और शरीर 70 प्रतिशत तक जल चुका था. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें तुरंत बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी GMC अस्पताल रेफर कर दिया. डॉक्टरों की टीम ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों और जलने के कारण उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

आरोपी सौतेले बेटा पुलिस हिरासत में, वारदात के पीछे की वजह तलाश रही पुलिस

इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और आरोपी सौतेले बेटे मोक्ष वर्मा को अपनी हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली वजह क्या थी. शुरुआती जांच में हमले के पीछे के कारणों का पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है. इस दर्दनाक घटना ने उधमपुर के लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है.

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Tags: jammu kashmir
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