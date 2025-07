‘ये आतंकवादी मानसिकता…’,’उदयपुर फाइल्स’ फिल्म विवाद के बीच कन्हैयालाल के बेटे का चौकानें वाला बयान, सुन कट्टरपंथियों के सीने में लग जाएगी आग!

Udaipur Files Controversy: उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ रिलीज़ से पहले ही विवादों में आ गई है। कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की है। इस बीच, कन्हैयालाल के बेटे यश साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है।

यश साहू ने एएनआई से बातचीत में कहा, “फिल्म 11 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए थे, इसका नाम बदलना पड़ा था। निर्माता और निर्देशक ने हर संभव कोशिश की और दिखाया कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ, कैसे एक आतंकवादी मानसिकता के तहत, एक स्लीपर सेल बेस के तहत उनकी हत्या की गई। वे आतंकवादी हैं। यह फिल्म एक आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ है, किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं।”

