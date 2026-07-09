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एक ही दरिया और एक ही होगा साहिल, महाराष्ट्र सरकार ने ‘UCC’ को पहनाया अमलीजामा; सात सदस्यीय टीम का किया गठन

महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाकर यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया का आगाज़ कर दिया हैं. समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट सांझा करेगी

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 9, 2026 9:16:55 PM IST

पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी UCC की अध्यक्षता
पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी UCC की अध्यक्षता


Maharashtra UCC news: महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाकर यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया का आगाज़ कर दिया हैं. समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट सांझा करेगी. इसके बाद सरकार शीतकालीन सत्र में समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश करने पर फैसला ले सकती है.

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई हैं. समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपना होगा. सरकार का कहना हैं कि रिपोर्ट मिलने के बाद शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक लाने पर विचार किया जाएगा. और प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा.

सात सदस्यीय समिति में कौन हैं शामिल?

इस कमेटी में समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण और एसजी मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व महाधिवक्ता बीरेन्द्र सराफ, सांविधानिक विशेषज्ञ रमेश पतंगे और सामाजिक कार्यकर्ता सुवर्णा रावल को शामिल किया गया है. जिनकी निगरानी में इस मामले से जुड़े सभी कार्यो को अमलीज़ामा पहनाया जाएगा.

क्या कार्यभार रहेगा सात सदस्यीय समिति का?

मुख्यमंत्री के मुताबिक, समिति समान नागरिक संहिता से जुड़े कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेगी. इसके बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करेगी.

यूसीसी लागू होने पर क्या बदलाव आएगा

गौरतलब है कि, समान नागरिक संहिता लागू होने का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है. अभी अलग-अलग धर्मों के लोगों पर उनके-अपने पर्सनल लॉ लागू होते हैं. यदि महाराष्ट्र में यूसीसी लागू होता है, तो समिति की सिफारिशों और कानून के अंतिम स्वरूप के अनुसार, इन मामलों में एक समान नियम लागू किए जा सकते हैं. 

Tags: Maharashtra NewsRANJANA DESAIUCC NEWS
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