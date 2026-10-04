शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप…यूसीसी से किन-किन नियमों में होगा बदलाव, अब तक कितने राज्यों में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड?

UCC Demand: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) भारतीय जनता पार्टी (BJP) का प्रमुख एजेंडा है. जिसे बीजेपी पूरे देश में लागू करना चाहती है. अभी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है. कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है. बाकी बचे राज्यों में भी यूसीसी लागू करने की चर्चा चल रही है. बीजेपी के लिए एक बड़ा एजेंडा है. राम मंदिर व अनुच्छेद 370 के बाद यूसीसी को बीजेपी पूरी तरह से भुनाना चाहती है. जिसके लिए बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है.

लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या बदलेगा? तो आइए जानते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें तो शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और परिवार से जुड़े कुछ दूसरे नागरिक मामलों के लिए धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान कानूनी नियम बनाए जाएं.

अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून

वर्तमान समय की बात करें तो अभी भारत में ऐसे कई निजी मामलों में अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं. UCC की सोच इन मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने की है. इसका मतलब यह नहीं है कि UCC लागू होने पर पूजा-पद्धति, धार्मिक मान्यता या आस्था से जुड़े नियम एक जैसे हो जाएंगे. इसका मुख्य फोकस नागरिक और पारिवारिक मामलों से जुड़े कानूनों पर है.

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किन-किन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है?

वर्तमान में यूसीसी उत्तराखंड, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है. बाकी बीजेपी शासित राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में इसे लागू करने की कवायद चल रही है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुंबई में 13 सितंबर को बयान दिया था कि 2029 से पहले बीजेपी-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा. यानी आने वाले समय में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों से जुड़े नियमों को लेकर कई राज्यों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

क्या है यूसीसी का मकसद?

उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद एक मॉडल सामने है. दूसरे राज्यों में कानून बनते या लागू होते हैं तो यह साफ होगा कि वहां शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और दूसरे पारिवारिक मामलों के लिए क्या नियम तय किए जाते हैं. अब तक जिन राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है अगर वहां के प्रावधान को देखें तो लिव-इन रिलेशनशिप, तलाक, शादी और गोद लेने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है. इस कानून का मकसद साफ है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो. जिसको लेकर बीजेपी का मानना है कि यूसीसी के लागू होने से किसी भी धर्म के अधिकारों का हनन नहीं होगा.

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