न कंप्यूटर था, न इंटरनेट… फिर भी इस मशीन ने दुनिया को स्पीड से लिखना सिखाया,हर कीबोर्ड में छिपा है इसका राज

Typewriter Patent: आज हम कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन पर जिस आसानी से टाइप करते हैं, उसकी नींव करीब डेढ़ सदी पहले रखी गई थी. 23 जून 1868 वह ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया के पहले सफल टाइपराइटर मॉडल को पेटेंट मिला. यही वह क्षण था जिसने आधुनिक टाइपिंग युग की शुरुआत की और लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया. टाइपराइटर केवल एक मशीन नहीं था, बल्कि यह संचार, प्रशासन, साहित्य और रोजगार की दुनिया में क्रांति लाने वाला आविष्कार साबित हुआ. आज भी हम जिस QWERTY कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जड़ें उसी मशीन से जुड़ी हुई हैं.

कैसे जन्मा टाइपराइटर का विचार?

टाइपराइटर के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, सैमुअल डब्ल्यू. सूले और कार्लोस ग्लिडेन को दिया जाता है. क्रिस्टोफर शोल्स पेशे से प्रिंटर और अखबार के संपादक थे. उन्हें नई तकनीकों और उपकरणों के निर्माण में विशेष रुचि थी. शुरुआत में उन्होंने और उनके सहयोगी सैमुअल सूले ने एक ऐसी मशीन विकसित की थी जो कागज पर नंबर छाप सकती थी. बाद में मैकेनिक कार्लोस ग्लिडेन ने सुझाव दिया कि यदि मशीन नंबर छाप सकती है तो अक्षर भी छाप सकती है. इसी विचार ने आगे चलकर टाइपराइटर का रूप लिया और दुनिया को लिखने का एक नया माध्यम मिला.

उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं थी यह मशीन

19वीं सदी में जब अधिकांश काम हाथ से लिखकर किए जाते थे, तब टाइपराइटर किसी तकनीकी चमत्कार जैसा था. यह हाथ से लिखने की तुलना में कहीं अधिक तेज था और प्रिंटिंग प्रेस की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक भी. मशीन में लगे बटन दबाने पर उनसे जुड़े धातु के टाइपबार ऊपर उठते थे और स्याही लगी रिबन पर प्रहार करके कागज पर अक्षर छाप देते थे. इसके बाद कागज आगे बढ़ता और अगला अक्षर टाइप किया जाता. इस तकनीक ने दस्तावेज तैयार करने की गति और गुणवत्ता दोनों में बड़ा बदलाव ला दिया.

पहले टाइपराइटर में थीं कई दिलचस्प कमियां

आज के आधुनिक कीबोर्ड को देखकर शायद यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो कि शुरुआती टाइपराइटर कितने सीमित थे. पहले मॉडल में टाइपबार नीचे से ऊपर की ओर प्रहार करते थे, जिससे टाइप करने वाला व्यक्ति तुरंत नहीं देख पाता था कि उसने क्या लिखा है. मशीन केवल बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स में ही टाइप कर सकती थी. इतना ही नहीं, उसमें अंग्रेजी के अंक ‘1’ के लिए अलग बटन भी नहीं था. लोग उसकी जगह छोटे अक्षर ‘L’ का इस्तेमाल किया करते थे.

QWERTY कीबोर्ड की कहानी भी है बेहद रोचक

शुरुआती टाइपराइटर में कीबोर्ड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बनाया गया था. लेकिन जब लोग तेजी से टाइप करने लगे तो मशीन के टाइपबार आपस में टकराकर फंसने लगे. इस समस्या को दूर करने के लिए क्रिस्टोफर शोल्स ने अक्षरों की व्यवस्था बदल दी. उन्होंने ऐसे अक्षरों को एक-दूसरे से दूर कर दिया जिनका प्रयोग अक्सर साथ होता था. यही प्रयोग आगे चलकर QWERTY कीबोर्ड लेआउट में बदल गया. आज दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन इसी लेआउट का इस्तेमाल करते हैं.

रेमिंगटन कंपनी ने बदली टाइपराइटर की किस्मत

1868 में पेटेंट मिलने के बाद अगली बड़ी चुनौती थी बड़े पैमाने पर उत्पादन. टाइपराइटर के निर्माण के लिए हजारों छोटे और बेहद सटीक पुर्जों की आवश्यकता होती थी. इसी समय अमेरिका की प्रसिद्ध हथियार निर्माता कंपनी रेमिंगटन एंड संस नए व्यवसाय की तलाश कर रही थी. अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद हथियारों की मांग घट चुकी थी. कंपनी ने टाइपराइटर में भविष्य देखा और 1873 में शोल्स के पेटेंट का लाइसेंस लेकर रेमिंगटन मॉडल-1 का उत्पादन शुरू किया. इसके बाद टाइपराइटर तेजी से सरकारी कार्यालयों, व्यवसायिक संस्थानों और निजी दफ्तरों तक पहुंच गया.

साहित्यकारों की पहली पसंद बन गया टाइपराइटर

कुछ ही वर्षों में टाइपराइटर केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साहित्य की दुनिया में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सिल्विया प्लाथ और जैक केरुआक जैसे कई दिग्गजों ने अपनी रचनाएं टाइपराइटर पर लिखीं. इससे लेखन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तेज हो गई.

टाइपराइटर ने महिलाओं के लिए खोले रोजगार के नए रास्ते

टाइपराइटर का प्रभाव केवल तकनीक या साहित्य तक सीमित नहीं रहा. इसने रोजगार की दुनिया में भी बड़ा बदलाव लाया. इसके आने के बाद ‘टाइपिस्ट’ नाम का एक नया पेशा अस्तित्व में आया. बड़ी संख्या में महिलाओं को दफ्तरों में काम करने का अवसर मिला और यह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों में से एक बन गया.

आज भले मशीन बदली, लेकिन विरासत जिंदा है

समय के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन ने टाइपराइटर की जगह ले ली. लेकिन इसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में मौजूद है. हम हर दिन जिस QWERTY कीबोर्ड पर काम करते हैं, वह सीधे उसी तकनीकी प्रयोग की देन है जो 158 साल पहले टाइपराइटर के विकास के दौरान किया गया था. इस तरह टाइपराइटर भले इतिहास का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी आधुनिक डिजिटल दुनिया की बुनियाद बनी हुई है.